Colectarea selectivă, un gest de normalitate într-o societate civilizată

Agenții economici și persoanele fizice din România aruncă, anual, aproximativ 270 de milioane de tone de deșeuri, dintre care mai puțin de 15% sunt reciclate. În realitate, s-ar putea recicla cam 80% din depozitele de deșeuri.

Atât lipsa unor legi mai dure, cât și a educației ecologice din școli au pus România pe locul 26 la reciclarea deșeurilor (din cele 27 state ale UE), în condițiile în care, până în 2020, țara noastră avea obligația, față de Uniunea Europeană, de a recicla aproximativ 50% dintre deșeuri. Mai mult decât atât, statul pierde cca 4 miliarde de euro, pe care i-ar fi putut obține din reciclarea deșeurilor, și, în plus, plătește penalizări, până când situația se va rezolva.

Însă, exceptând toate aceste lucruri, fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că selectarea deșeurilor este un gest de normalitate deosebit de important, mai ales pentru sănătatea oamenilor și a mediului.

Colectarea selectivă: un pas uriaș pentru un viitor mai bun

Trebuie să ne bucurăm de prezent, dar totodată, trebuie să ne gândim la viitorul nostru și al copiilor noștri. Colectarea selectivă este una dintre obligațiile cetățenilor. Dacă fiecare dintre noi ar respecta ghidul de colectare a gunoiului, atunci am trăi într-un oraș mai curat, dar am economisi și resurse naturale neregenerabile și am reduce consumul de energie. Este foarte simplu să selectezi deșeurile pe care le produci.

Pubela GALBENĂ este pentru plastic și metal

Exemple de deșeuri din plastic și metal care pot fi colectate:

bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc.

NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: ambalaje sau alte materiale ce au în componență combinații din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a.

Recipientele din plastic (PET-urile) trebuie spălate / clătite cu apă înaintea depunerii lor în pubela de culoare galbenă. Pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, ambalajele vor fi presate.

Atenție! Ambalajele din plastic care nu se pot curăța de produsele pe care le-au conținut, se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil.

Pubela ALBASTRĂ este pentru hârtie și carton

Exemple de deșeuri din hârtie și carton care pot fi colectate:

reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și uscate).

NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Hârtia şi cartonul se vor împături sau vor fi rupte în bucăţi, pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu. Atenție! Ambalajele din hârtie şi carton care sunt murdare/umede din cauza produselor pe care le-au conținut se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Odată ce cartonul și hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai pot fi reciclate.

Pubela VERDE este pentru sticlă

Exemple de deșeuri din sticlă care pot fi colectate

ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. NU se depun în recipientul de tip igloo de culoare verde următoarele deșeuri: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.

Pubela NEAGRĂ este pentru deșeurile menajere

Exemple de deșeuri reziduale care pot fi colectate

resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU se depun în pubela neagră următoarele deșeuri: deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.).

Dacă se amestecă deșeurile reziduale cu cele reciclabile, toate deșeurile reciclabile sunt compromise

Este adevărat că deșeurile reciclabile ajung la stația de sortare, iar faptul că aruncație fiecare tip de deșeu în containerul potrivit nu înseamnă că înjumătățiți treaba personalului de la salubritate. Dacă amestecăm gunoiul menajer și cel reciclabil, atunci toate deșeurile reciclabile sunt compromise și nu se mai pot trimite în centrele de reciclare.

De aceea SOMA Bacău folosește mașini de gunoi diferite pentru cele două tipuri de deșeuri: reciclabile, respectiv reziduale.

Medicamenele și alte tipuri de deșeuri periculoase nu se aruncă la gunoiul menajer, altfel devin o amenințare pentru sănătatea tuturor

Cum deosebiți tipurile de deșeuri?

Sunt considerate deșeuri periculoase toate elementele care pot provoca poluare gravă sau reprezintă risc pentru oameni și animale. Acestea nu trebuie aruncate la gunoiul rezidual, ci trebuie colectate separat.

Cele mai numeroase deșeuri periculoase produse de gospodării sunt: medicamentele, seringi folosite, termometre, insecticidele, pesticidele, erbicidele, lacuri și vopseluri, diverse produse de curățat (detergenți), produse de îngrijire (acetonă, lacuri de unghii, fixativ, deodorante etc.), baterii, becuri arse, diverse spray-uri ș.a.

Dacă aveți astfel de produse pe care nu le mai folosiți sau au expirat, NU le aruncați la pubela neagră. T

Deșeurile biodegradabile sunt frunzele, iarbă tăiată etc. Cei care locuiesc în zona de case și produc astfel de deșeuri sunt încurajați să le transforme în compost pentru propriile grădini/curți, astfel încât vor face un bine și pentru ei, și pentru natură, reciclând într-un mod sustenabil, fără a polua.

Mobila, covoarele, jucăriile mari și alte obiecte de dimensiuni mari și foarte mari intră în categoria deșeuri voluminoase.

Tot ce înseamnă beton, cărămizi, moloz și alte asemenea sunt considerate deșeuri de construcții.

Pentru toate aceste deșeuri se aplică reguli speciale de colectare, după cum urmează:

deșeurile voluminoase și cele periculoase se vor colecta în cadrul a patru campanii anuale, care vor fi anunțate din timp de către compania de salubritate SOMA;

în ceea ce privește deșeurile provenite din construcții/demolări, respectiv deșeurile biodegradabile, aceste vor fi colectate la cerere, contra-cost.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.