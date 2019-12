Codași la raportări! Consilierii locali băcăuani își ignoră obligațiile legale

Consilierii locali băcăuani nu sunt prea dornici să le spună celor care i-au ales ce activități au desfășurat în calitatea lor de aleși. Unii dintre ei nu și-au depus rapoartele de activitate nici pe 2017, nici pe 2018, deși Statutul aleșilor locali spune clar că aceștia ar trebui să prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului.



Printre codașii ultimilor doi ani se numără consilierii Ilie Bîrzu, Daniel Miclăuș și Cătălin Crețu de la PNL, Cristina Breahnă-Pravăț de la PSD, Romică Botoi, de la desființatul PSRo, independentul Cristian Ghingheș, dar și viceprimarul Dragoș Ștefan (ALDE). Dacă pentru anul curent mai este timp pentru darea de seamă, pentru anul 2018, doar o mână de consilieri locali și-au depus rapoartele: Doina Dragomir, Luca Vasile, Gabriel Stan, Constantin Scripăț, Dumitru Irofte, Gheorghe Dănilă, Mihaela Ciocodei și Laur Gâțu Șova.

Bineînțeles, rapoartele nu includ alte detalii decât numărul de ședințe la care au participat, eventual dacă au inițiat proiecte de hotărâre, la ce consilii de administrație au participat, unii menționând în final că s-au întâlnit cu cetățenii din municipiu.

Consilierul PSD Mihaela Ciocodei arată în raportul pe 2018 că printre problemele semnalate de cetățeni au fost „reparațiile în școli și grădinițe, amenajare locuri de parcare, iluminat stradal, reabilitarea termică a blocurilor” și i s-a adus la cunoștință nevoia de locuri de muncă și locuințe. Consilierul Gheorghe Dănilă (PSD) raportează că în cadrul Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, a participat la analiza a 44 de dosare, urmată de repartiția efectivă a 13 locuințe.

Deși are cea mai mare indemnziație dintre cei aflați la conducerea primăriei și cele mai puține atribuții, viceprimarul Constantin Scripăț (PMP) susține în raport că „am avut întâlniri cu cetățenii Bacăului în toate cartierele orașului, rezolvând în mare parte problemele acestora. Am participat la toate acțiunile unde prezența mea era necesară în calitate de consilier local. Prin votul meu am susținut toate proiectele importante pentru municipiul Bacău”.

Alegerile locale vor avea loc anul viitor, în luna iunie. Consiliul Local Bacău are 23 de membri. Printre obligațiile lor se numără să participe la ședințele ordinare și cele extraordinare, să aducă la cunoștința cetățenilor actele administrative de interes, să organizeze întâlniri cu ei și să prezinte o informare în consiliu privind problemele ridicate de oameni și, în fine, să prezinte un raport anual de activitate.