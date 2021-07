Clinica Medical Service a devenit Cronos Med Bacău, la 30 de ani de la înființare. Dr. Constantin Stan, Mihaela Rădulescu și colaboratorii clinicii, la aniversare

Clinica Medical Service din Bacău, prima clinică de medicină estetică privată din România, a aniversat, joi, 30 de ani de la înființare. Fondatorul său, dr. Constantin Stan, a prezentat, la Hotel Dumbrava, istoricul clinicii și a anunțat transformarea acesteia în Cronos Med Bacău.

La eveniment au participat una dintre celebrele paciente ale dr. Stan, vedeta tv Mihaela Rădulescu, dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești și autorul primelor operații laparoscopice în regim privat din România, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, membri ai echipei din Bacău și București.

“Dacă iubesc ceva la dr. Stan e că nu face nimic nefiresc. Doctore, sunt mândră de această prietenie, colaborare și că faceți femeile fericite”, a spus Mihaela Rădulescu. Vedeta s-a dat pe sine drept exemplu reușit al muncii dr. Stan și a echipei sale. „În Monaco, unde locuiesc, toate femeile arată la fel, de «plastic»”, a spus Mihaela Rădulescu și a lăudat tehnica dr. Stan, care nu lasă aparențe de artificial.

„Faptul că am reușit este și datorită băcăuanilor, iar asta reprezintă esența realizărilor noastre. Aici am pornit și aici o să rămânem, spuneam în emisiunea Mihaelei Rădulescu în anii ‘90. 30 de ani mai târziu, aceeași echipă în sala de operații, un spital fanion al Bacăului și primul în domeniul privat. Pot spune cu mândrie că medicina și chirurgia estetică s-au născut pe strada 9 mai, 32. Clinica Medical Service, devenită Cronos Med Bacău, înseamnă astăzi o echipă de chirurgi esticieni care au un viitor extraordinar în față, iar eu nu pot decât să mă bucur că au ales să și-l construiască în locul dezvoltat din pasiune și vocație pentru medicina sufletului. În afara echipei, mi-au fost alături băcăuanii, dar și Mihaela, căreia îi mulțumesc că a venit astăzi să marcăm acest moment special”, a spus chirurgul estetician Constantin Stan.

Dr. Stan a dezvăluit că își mărește echipa medicală și, de la o sală de operații, două cabinete și trei rezerve pentru pacienți, Cronos Med Bacău are două săli de intervenții chirurgicale, un cabinet, o sală de tratamente, 13 paturi și multiple specialități.

De asemenea, clinica lansează programe de înfrumusețare și antiaging minim invazive: Lips by Cronos Med, augmentarea personalizată, reconturarea, cu păstrarea liniilor naturale, și hidratarea buzelor; Total Face by Cronos Med, liftarea fără bisturiu și întinerirea feței fără blocarea mimicii de expresie; Top Model Look by Cronos Med, redefinirea pomeților; Fresh Botox by Cronos Med, ștergerea ridurilor din zona frunții și a ochilor cu toxină botulinică, fără înghețarea trăsăturilor feței.