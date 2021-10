„Cireașa de pe tort”! Viziteu îl scoate din Primărie pe viceprimarul Ghingheș și îl „exilează” la Centrul de Afaceri

Viceprimarul Cristian Ghingheș anunță că primarul Lucian Stanciu-Viziteu îl dă afară din biroul său, aflat la etajul 3 din sediul Primăriei și îl trimite într-un birou tocmai la Centrul de Afaceri și Expoziții, de la ieșirea spre Onești.

Acesta arată toate șicanele pe care primarul i le-a făcut de-a lungul ultimelor luni, de la retragerea atribuțiilor, până la scoaterea sa din toate comisiile în care activa.

Cristian Ghingheș susține că nu este intimidat de acțiunile primarului și va lucra în continuare, cât îi permit pârghiile.

În finalul mesajului postat pe pagina sa de Facebook, viceprimarul îi amintește lui Viziteu despre promisiunile neonorate din campanie.

La plecare, în biroul de la etajul 3 i-am lăsat primarului în primăria pe care are impresia că o gestionează pe persoană fizică o serie de suveniruri: programul cu care am candidat împreună în septembrie 2020 afișat pe calculator, două pliante cu micșorarea taxelor (pe care de rușine eu, cel puțin, nu am promovat-o nicio secundă), contractul cu băcăuanii și… o hartă fizică a orașului pentru că uneori chiar dă impresia că are mare nevoie de ea.

conchide viceprimarul Cristian Ghingheș.