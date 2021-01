Circuitul banilor, la Letea Veche. După ce a cumpărat materiale de zeci de mii de euro de la firma soției primarului, SSPM Bacău „a prins” contractul pentru iluminatul de sărbători al comunei

Firma Docser SRL pare a fi bine „înfiptă” în bugetele publice, având contract după contract cu autoritățile din municipiul Bacău. După alimentele vândute la suprapreț Căminului pentru Persoane Vârstnice, Docser și-a diversificat oferta de produse, de la ulei și carne de porc, la cherestea și aparate de aer condiționat. Acestea au ajuns la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău, care, coincidență, a prins un contract de realizare a iluminatului festiv în comuna Letea Veche, unde primar este soțul patroanei Docser SRL.

Conform termene.ro, achizițiile totale făcute de SSPM Bacău de la Docser se ridică la circa 185.000 de lei, în 2019 și 2020. Printre altele, societatea a cumpărat direct cherestea, vată minerală, dulapuri rășinoase de 20.000 de lei, boilere de 10.000 de lei, a închiriat schele, iar în martie 2019 a achiziționat 6 aparate de aer condiționat în valoare totală de 29.400 de lei.

„Nu am avut ce face”

Nicolae Zaharia, directorul SSPM Bacău

Directorul SSPM Bacău, Nicolae Zaharia, a precizat că achiziția directă este motivată de disponibilitatea firmei din Letea Veche de a aștepta banii. „Noi am avut probleme de lichidități, și partenerii noștri tradiționali, de la care achiziționam de obicei produse, materiale, nu au mai fost dispuși să aștepte. De aceea, am fost nevoiți să apelăm la firme locale, dispuse să ne aștepte și 60 de zile cu plata facturilor. Este adevărat, de la magazine mai mici nu cumperi cu discount, dar nu am avut ce face”, a spus directorul.

În ceea ce privește prețul aerelor condiționate, Zaharia a declarat că „prețul nu este mare pentru o firmă cu cifră de afaceri de 37 de miloane de lei, mai ales dacă de asta depinde încheierea unor lucrări”.

SSPM Bacău a iluminat festiv tocmai comuna Letea Veche

Societatea de Servicii Publice, care aparține municipalității băcăuane, a avut anul acesta un singur contract pentru iluminatul festiv de sărbători, iar acesta a fost chiar la Primăria Letea Veche, unde primar este soțul patroanei Docser SRL, Carmen Dochiei. Valoarea contractului a fost de 65.000 de lei, fără TVA.

Întrebată de această situație, Carmen Dochiei a declarat că „este o coincidență. Atâta timp cât am avut posibilitatea de a vinde aceste produse, indiferent de care, am vândut”, a spus aceasta. În plus, a a spus că nu este nimic ciudat în a vinde ulei, carne, legume, dar și cherestea sau aer condiționat, atâta timp cât totul este „comerț”.

Nici directorul SSPM Bacău nu vede nici o legătură între achizițiile de la firma din Letea Veche și contractul semnat ulterior cu Primăria din localitate. „Chiar este o întâmplare. Dar cred că la următoarele sărbători nu va fi doar Primăria Letea Veche cu iluminat festiv, ci și alte primării, care după ce au văzut ce am făcut la Letea, au sunat și au întrebat dacă nu am putea face și la ei în comună. Până la urmă, Letea Veche e o comună cu mai multă putere financiară și datorită firmelor care sunt înregistrate aici”, a conchis Nicu Zaharia.

Petru Dochiei, primarul comunei Letea Veche, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.