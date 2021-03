Chimcomplex, anchetată de ITM, după crima de la Onești. „Pe fişa postului nu au aşa ceva, să lucreze în apartamente!”

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău a deschis o anchetă, după luarea de ostatici și crima care a urmat, luni, la Onești. Doi angajați ai Chimcomplex SA, unul de 38 de ani, altul de 55 de ani, au murit luni seară înjunghiaţi de fostul proprietar al apartamentului în care lucrau.

Silviu Iștoan avea 36 de ani şi lucra de mai bine de cinci ani la combinatul chimic din Borzeşti. Nu era căsătorit şi nu avea copii. A avut o viaţă chinuită, a rămas orfan de mamă de la trei ani.

Dan Patatu, colegul lui, avea 53 de ani. În urma lui, rămân un băiat de 18 ani şi soţia. Culmea ironiei, femeia este asistentă pe secţia de chirurgie a spitalului din Oneşti. Adică lucrează chiar unde este acum internat ucigaşul soţului său.

Familiile victimelor au început să arate cu degetul spre angajatorul care le-a trimis la apartament, Chimcomplex SA. Paul Iştoan, fratele uneia dintre victime, a declarat pentru ziarul Libertatea: „Pe fişa postului nu au aşa ceva, să lucreze în apartamente. Directorul ştia că e cu probleme apartamentul. Şi că omul are probleme, antecedente, mulţi ştiau. Pur şi simplu i-au trimis. Nu aveau ce căuta la acest apartament!”.

Ca urmare a informarii depuse la Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau de catre Chimcomplex SA Borzesti, o echipa de inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă s-a deplasat la locul producerii evenimentului.

Acestia vor cerceta accidentul in scopul stabilirii imprejurarilor si cauzelor care au condus la producerea acestuia, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si , respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Conform informarii transmise de SC Chimcomplex SA , in dimineata zilei de 01.03.2021 doi lucratori ai societatii ( P.D. lacatus mecanic, in varsta de 52 de ani si I.S. electrician, in varsta de 36 de ani) s-au deplasat la un apartament aflat in proprietatea Chimcomplex SA, din Onesti, in vederea stabilirii necesarului de materiale pentru repararea instalatiei electrice. Fostul proprietar a patruns in locuinta, in imprejurari care vor fi stabilite in urma finalizarii cercetarilor, si i-a injunghiat pe cei doi salariati care au fost declarati decedati in seara zilei de 01 martie.

Cercetarea va fi efectuata in colaborare cu lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau.

– comunicat ITM Bacău