Charter direct pentru Antalya de pe Aeroportul Bacău. Christian Tour inaugurează cursa în sezonul 2019

Christian Tour este primul tour-operator care a ales Aeroportul Bacău pentru curse charter spre destinații estivale de succes. Din 2019, turiștii vor putea zbura din Bacău direct în Antalya.

Investitiile facute la Aeroportul International „George Enescu” Bacau (AIGEB) incep sa produca efectele asteptate de administratia institutiei. Reprezentantii AIGEB au initiat in 2018 o serie de intalniri cu agentiile de turism importante din Bacau si judetele invecinate, care au avut ca scop identificarea celor mai bune solutii pentru a atrage interesul acestora in vederea sustinerii unor curse charter pe sezonul de vara. Conditiile de procesare oferite in noul terminal de pasageri, deschis in noiembrie 2017, au atras repede interesul operatorilor de turism.

Astfel, una dintre cele mai mari companii de turism din Romania, Christian Tour, a confirmat deja pentru sezonul de vara 2019 introducerea cursei charter Bacau – Antalya. Zborurile vor avea loc în fiecare luni, începând cu data de 17 iunie 2019. Ultima cursa anuntata este pentru data de 9 septembrie 2019.

Antalya este una dintre cele mai iubite destinații de vacanță. Plaje frumoase, hoteluri care oferă servicii de calitate, toate acestea sunt avantajele unei vacanțe în Antalya, cu un raport calitate-preț corect.

Statisticile turistice arata ca foarte multi amatori de vacante din judetele Bacau, Neamt, Vrancea, Galati, Vaslui sau Harghita ar fi preferat sa faca deplasarea catre zona turistica din Turcia cu zbor direct de la Aeroportul “George Enescu” , economisind astfel timp si bani , comparativ cu o deplasare din aeroporturile mult mai indepartate.



“Am decis, impreuna cu echipa de la Departamentul Dezvoltare, sa venim in intampinarea operatorilor de turism cu o serie de conditii de procesare cat mai avantajoase si confortabile pentru turisti. Noul Terminal de pasageri, inaugurat anul trecut, precum si parcarea aeroportului, ce se apropie de finalizare, sunt atuuri care constituie un avantaj pentru sustinerea curselor tip charter de vara din Bacau. Cunoastem si interesul altor mari operatori de turism pentru a introduce Bacaul in lista zborurilor catre destinatii de vacanta din 2019 si ii asiguram de toata disponibilitatea noastra de buna colaborare” – Oana Chelaru, presedinte executiv AIGEB. sursa: (comunicat de presă)

