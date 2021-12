Cetele de urși vor putea colinda în 30 decembrie, dar nu într-un cadru organizat de Primăria Comănești. Ce spune primarul Viorel Miron

Eveniment unic în România, al cărui ecou a depășit granițele țării, Festivalul de datini și obiceiuri de la Comănești rămâne întrerupt și în acest an, pe fondul restricțiilor luate în contextul pandemiei COVID-19. Însă cetele de urși din Comănești, principala atracție a festivalului, colindătorii și păstrătorii de tradiții vor putea colinda prin oraș, în zilele din preajma Anului Nou, dar nu într-un cadru organizat oficial, de Primăria Comănești.

”Tradiția a fost ca, pe 30 decembrie a fiecărui an, să organizăm Festivalul de datini și obiceiuri, o modalitate de a aduce bucurie, de a păstra tradițiile, dar și de a le promova, de a le face cunoscute lumii întregii. Iar anii dinaintea pandemiei ne-au demonstrat că nu am greșit, că evenimentul nostru a atras zeci de mii de oameni din întreaga zonă Comănești, din județ, întreaga țară, dar și din străinătate. Urșii de la Comănești, dar și alte cete de colindători, au stârnit inclusiv curiozitatea unor turiști japonezi sau veniți la noi din toate colțurile lumii! Din păcate, ne vedem nevoiți să respectăm restricțiile impuse împotriva extinderii pandemiei de COVID-19. Un astfel de eveniment este aproape imposibil să fie ținut sub control, nu poți limita prezența a doar 1.000 de persoane la festival. Dacă vin mai mulți care îndeplinesc toate cerințele prevăzute, cum decizi cine să intre și cine nu? Ca să nu facem niciun fel de discriminare, am decis să nu organizăm festivalul în acest an, dar nu vom interzice ca urșii și colindătorii să meargă prin oraș, pe la casele oamenilor cu respectarea HG 1242/2021, să ducă tradiția mai departe. Este un obicei pe care fiecare comăneștean îl poartă în suflet, și nu putem răpi această bucurie, chiar dacă din cauza pandemiei nu putem asigura un cadru organizat. Sănătatea și siguranța primează în aceste vremuri atât de neobișnuite”, a explicat Viorel Miron, primarul orașului Comănești.

Precizăm că, potrivit art. 7 din HG 1242/2021, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor și festivalurilor este permisă doar cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, și cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 m.p. pentru fiecare participant.

În plus, la astfel de evenimente sunt acceptate doar persoanele vaccinate cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi după ce au trecut prin boală, cele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore.

Primarul Viorel Miron a mai precizat că ”în seara de Revelion, când restricțiile menționate mai sus sunt suspendate temporar, sper să ne vedem cât mai mulți în centrul orașului, la focul de artificii, să trecem împreună în noul an, cu bucurie, speranță și înlepciune”.