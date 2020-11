Cercul de informatică „Programare cu răbdare” a fost premiat în Malaezia, pentru excelență în IT

„Programare cu răbdare”, cercul de informatică înființat de profesorul băcăuan Bogdan Pătruț, președintele asociației Edusoft, a primit la Penang (Malaezia) un premiu internațional pentru excelență în IT. Premiul a fost acordat de către WITSA (Alianța Mondială a Tehnologiei Informației și a Serviciilor), o organizație cu membri în peste 80 de țări și care reunește peste 90% dintre jucătorii pieței de IT ai lumii.

WITSA organizează în fiecare an, începând cu 1978, Congresul Mondial de IT (WCIT – World Congress on Information Technology), în cadrul căruia acordă premiile sale internaționale de excelență în tehnologia informației – WITSA Global ICT Excellence Awards. Ediția din acest an a fost organizată la Penang, de către WITSA împreună cu guvernul Malaeziei și, din cauza pandemiei COVID19, s-a desfășurat online.

Cercul de informatică băcăuan „Programare cu răbdare”, a fost în acest an nominalizat la categoria „Oportunitate / Incluziune Digitală” și a primit distincția „Merit Award” ca o recunoaștere a succesului activităților desfășurate în ultimii doi ani.

Scopul cercului „Programare cu răbdare” este atragerea spre studiul informaticii a mai multor elevi de gimnaziu și liceu, prin abordarea unor teme interesante, într-un mod interdisciplinar și mai puțin formal. De la înființare și până în prezent, cercul a desfășurat activități atât în Bacău cât și în peste 20 de alte localități din țară, organizând cursuri și întâlniri între elevi și profesori cu reputație ori tineri cu realizări remarcabile în IT, angajați sau bursieri ai unor companii precum Google, Facebook, Amazon etc.

Odată cu interdicțiile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului SAR-COV2, cea mai mare parte a activităților cercului se desfășoară online.