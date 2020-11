Centura Bacău va fi inaugurată în 2 săptămâni. Premierul Orban și ministrul Bode, în vizită pe șantier

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.

„Am tinut sa vedem stadiul lucrarilor de pe autostrada de centura a municipiului Bacau. Este un proiect asteptat de mult timp de bacauani si iata ca este aproape de finalizare si va reusi sa scoata tot traficul greu si traficul de tranzit din Bacau si va creste viteza de tranzitare a Bacaului. Il felicit pe constructor, o mobilizare exemplara. Desi termenul de finalizare era ianuarie 2022, constructorul ne-a comunicat ca poate sa o dea in trafic intre 27 noiembrie si 3 decembrie, in functie de conditiile meteorologice”, a precizat Orban.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a subliniat ca, odata finalizata centura ocolitoare a municipiului Bacau, vor fi dati in folosinta si primii 16 kilometri la profil de autostrada din zona de nord-est.

„Suntem bucurosi sa auzim astazi aceasta veste, in drum spre Suceava, unde vom da in trafic un obiectiv important pentru judetul Suceava, pentru orasul Radauti. Ma refer la varianta ocolitoare a orasului Radauti, unde, impreuna cu acelasi antreprenor serios, reusim, tot inainte de termen, sa dam in trafic acel obiectiv. Asa cum bine stiti, la inceputul lunii septembrie am reusit sa dam in trafic 7,3 kilometri din acest obiectiv. Vestea pe care ne-a dat-o constructorul astazi, si anume ca in cateva zile vom da in trafic acest obiectiv, este cea mai buna veste pe care putem sa o dam romanilor, moldovenilor. Vorbim practic despre primul tronson de autostrada din regiunea Moldovei, cei 16 kilometri la profil de autostrada, din cei 31 kilometri din centura Bacaului. Avem o mobilizare extraordinara pentru ca finalizam acest proiect inainte de termen. Il felicit pe antreprenor. Practic, in noiembrie anul trecut am preluat acest obiectiv la un stadiu fizic de 27% si iata il aduce astazi, in 12 luni, cu un antreprenor serios, la 100%”, a declarat ministrul Lucian Bode.

Varianta ocolitoare a municipiului Bacau, in lungime de 30,8 kilometri, este primul segment din Autostrada Moldovei (A7). Aceasta este construita de firma detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu: Spedition UMB – Tehnotrade, valoarea contractului fiind de 668,3 milioane de lei. Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat in decembrie 2018, iar lucrarile au inceput in luna martie 2019.

La vizită, a participat și Mircea Fechet, ministrul băcăuan al Mediului

„O veste excelentă pentru locuitorii Bacăului, dar și pentru toți cei care tranzitează regiunea – varianta ocolitoare a Municipiului este foarte aproape de a fi gata și va fi dată în folosință în câteva zile. Am fost, astăzi, la fața locului, împreună cu premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor Lucian Bode, dar și cu colegii din PNL Bacău – senatorul Daniel Fenechiu și președintele organizației, Viorel Miron. Centura Bacăului este doar una dintre dovezile că guvernarea liberală înseamnă fapte și promisiuni îndeplinite. La fel ca aceasta vor mai urma multe alte proiecte concrete, prin care dezvoltăm Bacăul și dezvoltăm România”, a declarat Mircea Fechet.

Senatorul Fenechiu: În scurt timp, Centura ocolitoare a Bacăului va deveni realitate!

„In scurt timp, Centura ocolitoare a Bacăului va deveni realitate! Guvernul Orban este la zi cu plata tuturor facturilor constructorului iar acesta ne-a informat astazi – când am inspectat lucrările, ca este pregătit sa finalizeze lucrările mai repede cu 14 luni fata de termenul contractual! #DezvoltamRomania si #DezvoltamBacaul prind contur vizibil. Centura Bacăului devine realitate si rezolva o mare parte din problema aglomerației rutiere din municipiu . Autostrada A7 – Ploiești – Buzau-Focsani-Bacau-Pașcani si A13 – Bacau-Brasov sunt priorități asumate ale Guvernului Orban, prima urmând sa fie finanțată din Programul de redresare si reziliență, iar A13, din Programul Operațional pentru Transport”, a declarat senatorul liberal Daniel Fenechiu.