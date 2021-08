Cele 7 păcate pe care fiecare pierzător la pariuri le face

Seven Deadly Sins este un serial foarte celebru printre pasionații de anime, dar astăzi schimbăm puțin repertoriul și ne folosim de celebrul titlu pentru a putea scrie unul dintre cele mai bune articole despre greșelile efectuate de gambleri în timpul sesiunilor lor de betting. Așadar, ia-tă care sunt cele mai importante 7 păcate pe care le face un parior deși nu ar trebui.

1. Nu studiază

Studierea ofertei de pariuri sau a jocurilor din cazino este crucială pentru gamblerii care vor să aibă un profit pe termen lung. Indiferent dacă organizezi o petrecere cu tematică de gambling, dacă vrei să plasezi biletul zilei sau dacă ai de gând doar să câștigi bani la toate jocurile de cazino, este necesar să știi ce joc urmează să joci, ce fel de mese live sunt potrivite pentru tine și care sunt regulile de bază ale jocului care urmează a fi jucat.

Chiar și cele mai banale jocuri sau pariuri au nevoie de o pregătire minimă înainte de a risca banii. Jocurile de noroc vor rămâne mereu la fel și chiar dacă tu doar vrei să te distrezi, riscul de a pierde este tot acolo.

2. Pariatul pe favorite și echipele de acasă indiferent de cote

Unul dintre cele mai absurde păcate pe care le fac cei mai lipsiți de experiență pariori este să parieze pe echipele de fotbal pe care ai le consideră cele mai bune și pe care pariază numai pentru că își doresc să le vadă câștigând. Acest lucru este complet greșit. Acești pariori vor plasa pariuri pe echipele favorite chiar dacă acestea au cote de 25 să câștige. Este clar că adversarul acestei echipe are șanse de peste 90% să câștige meciul, iar banii pariați pe acest meci vor fi pierduți.

Indiferent de cât de mult iubești o echipă. Pariază cu o minte limpede și nu o face din impulsuri emoționale.

3. Ignorarea ofertelor tuturor caselor de pariuri

Este de înțeles faptul că fiecare parior are un operator de pariuri preferat la care merge mereu când are nevoie să plaseze un bilet. Fie că este din cauza sistemului de plasare a biletelor sau pentru că are cele mai mari cote mereu, un operator va fi mereu mai apreciat decât alți operatori. Greșeala apare în momentul în care jucătorul alege să parieze 100% din timp la un singur operator, fără să verifice și cotele de la alte oferte.

Foarte frecvent se întâmplă ca operatorii să ofere cote diferite deoarece au obiective financiare diferite. Așadar, dacă la Casa Pariurilor ai o cotă de 1.84, este posibil ca la un al operator să ai o cotă de 1.90 și implicit va conta enorm la câștigurile tale. Verifică mereu ofertele.

4. Nu pariază pe favoritele cu cote mici deoarece nu câștigă destul

Cei mai mulți pariori începători încearcă să prindă cele mai bune pariuri din viața lor, iar datorită acestui mindset, ei vor lua foarte multe decizii conform acestei dorințe de a câștiga foarte mulți bani. O cotă de 1.15, la un pariu de 100 RON, îți va aduce doar un profit de 10 RON după ce sunt plătite taxele. Pentru cineva care își dorește să câștige miliarde de euro, acești 10 RON nu sunt o motivație și nici nu oferă suficiente impulsuri pentru ca pariorul să plaseze pariul și să câștige 10 RON, mai ales că riscă 100.

Dar în esență, este o mare greșeală. Acel meci are cele mai mari șanse să îți ofere un profit. Chiar dacă nu este un profit foarte mare, 10 RON sunt câștigați fără prea multă muncă și vor conta oricând. Iar pariurile de genul acela te vor face milionar pe termen lung.

5. Bilete cu multe meciuri

Cu cât ai mai multe meciuri pe un bilet, cu atât ai mai multe șanse ca biletul să fie pierzător. Nu contează cât de sigure par a fi meciurile, dacă ai un singur meci pe bilet, șansele să apară o surpriză sunt destul de mici, dar când ai 20 de meciuri, acele șanse cresc drastic. Nu ai observat că cele mai multe case de pariuri oferă un bonus substanțial pentru biletele cu mai mult de 20 de meciuri.

Acest bonus aproape că dublează câștigul total și îi face pe pariori să creadă că un câștig atât de mare va putea fi obținut până la urmă doar cu 2 sau 5 RON.

6. Nu țin o evidență a pariurilor din trecut

Chiar dacă este prima dată când plasezi un pariu sau ești deja un parior consecvent de 10 ani, ar trebui ca de acum să începi să îți notezi toate pariurile pe care le efectuezi. Ia fiecare echipă și urmărește evoluția. Cum s-a comportat în unele meciuri mai grele, dar și în meciurile mai ușoare. Cât de frecvent se accidentează jucătorii, ce strategii de cartonașe galbene aplică și care este pariul pe care îl înțelegi cel mai bine.

7. Încercarea de a recupera pierderile

Dacă un jucător este în pierdere cu 2000 de LEI și nu a fost pregătit psihic pentru o asemenea pierdere, acesta va începe să ia decizii proaste și să plaseze pariuri cu șanse foarte slabe de reușită în încercarea lui de a recupera acele pierderi cât mai repede. Când se află în situația de foarte mulți bani pierduți, jucătorul apelează la pariuri cu multe meciuri și cote foarte mari, pierzând astfel și mai mulți bani.

Concluzie

Nu putem încheia altfel acest articol decât prin a spune că nu este niciodată bine să repeți greșelile de mai sus și că ar trebui să le tratezi pe cât de mult posibil ca niște păcate de care trebuie obligatoriu să te ferești.