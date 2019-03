Cele 36 de case Habitat for Humanity din Izvoare zac părăsite. Primăria Bacău nu a tras nici până acum utilitățile

Habitat for Humanity a derulat în 2017 cel mai mare proiect de voluntariat care a condus la construcția a 36 de noi case în cartierul Izvoare din municipiul Bacău. Punctul central al evenimentului a fost în octombrie 2017, când sute de voluntari au dat o mână de ajutor la construcția caselor, alături de beneficiari și sponsori. Între timp, deși era estimat ca beneficiarii să se mute anul trecut, nici la acest moment oamenii nu locuiesc acolo.

„Locuințele sunt finalizate ca și construcție. Noi am făcut demersurile pentru a aduce o parte din utilități, mai exact electricitate și gaze. Rețeaua de curent este finalizată, cu stâlpi, transformator, urmează ca oamenii să încheie contractele individuale. Am depus documentele pentru autorizația de construcție a rețelei de gaze, acolo este o lucrare de 2-3 săptămâni”, a declarat Gabi Pascal, director de programe al Habitat for Humanity.

Nici după un an și jumătate nu sunt prinse în buget utilitățile

Chiar și cu aceste facilități, beneficiarii nu se vor putea muta. Nu au apă și canalizare, investiții asumate de Primăria Bacău. „Noi vom prinde în bugetul de investiții de anul acesta să facem rețea de apă și canalizare acolo, drum nu chiar acum, poate pe viitor”, a declarat Romică Chindruș, administratorul public al municipiului. Pentru a accelera procesul lucrărilor, Habitat for Humanity a realizat studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de apă și canal și proiectul tehnic al lucrărilor din interiorul cartierului Izvoare, documente pe care le-a pus deja la dispoziția Primăriei de la care trebuia să vină certificatul de urbanism.

În aceste condiții, doar dacă sunt norocoase, familiile vor putea să se bucure de căminul lor abia undeva în toamnă.

Locatarii celor 36 de case vor achita lunar o rată la casă de circa 350 de lei, investiția urmând a fi amortizată în 20 de ani. Va rezulta astfel un cost de circa 17.000 de euro, dar ridicarea locuințelor a costat de fapt dublu, cealaltă jumătate de sumă fiind acoperită de sponsori.

