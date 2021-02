Cel mai rentabil sistem de încălzire la români

In ciuda incalzirii globale, iernile din Romania inca mai inseamna saptamani intregi cu temperaturi negative si facturi covarsitor de mari la caldura. Un sistem rentabil de incalzire a locuintei este asadar esential pentru a proteja bugetul familiei. Centralele pe gaz, cazanele pe lemne, termosemineele pe peleti se numara printre optiunile cele mai populare si mai recomandate in ultimii ani. Una dintre ele iti poate oferi cele mai mici facturi lunare, fara a sacrifica confortul cu care esti obisnuit.

Centrala pe gaz

Majoritatea proprietarilor de apartamente si case racordate la reteaua de gaze naturale vor alege o centrala termica pe gaz. Motivele sunt simple:

este cea mai cunoscuta si familiara varianta

usor de ales, instalat si intretinut

complet automatizata, cu functionare independenta si optiuni extinse de control (termostat programabil, control prin wi-fi etc.)

mentine usor o temperatura constanta in locuinta

ocupa putin spatiu, nu necesita o camera tehnica speciala si nici cos de fum

aceasta categorie beneficiaza frecvent de update-uri tehnologice si modele noi, cu performante ridicate

costurile cu combustibilul sunt de aproximativ 4-5ori mai mici decat in cazul alternativelor electrice si de 3-4ori mai reduse decat variantele pe motorina sau GPL.

Este asadar solutia evidenta, simpla si confortabila, pentru cei care doresc un sistem de incalzire eficient, cu costuri lunare reduse, o prezenta discreta si cat mai putina bataie de cap. Retine ca, functionand cu gaz, are totusi un grad de risc superior alternativei electrice si completeaza un astfel de sistem cu un detector de gaz de calitate.

Orientativ, iti putem spune ca o astfel de centrala, folosita intr-un spatiu de aproximativ 100mp, cu izolatie de nivel mediu, inseamna un consum de 12 – 14mc/zi intr-o luna cu temperaturi de peste -10oC. Momentan, un astfel de consum este echivalent cu un cost de pana la 500 – 550RON.

Cazanul pe peleti

Alternativele pe peleti sunt alese de regula de cei care locuiesc la casa, pentru ca necesita o camera tehnica separata si cos pentru evacuarea fumului. Reprezinta o alternativa confortabila la centrala pe gaz, daca locuinta nu este racordata la retea. Pentru ca vorbim in general despre cazane clasice, din otel sau fonta, fara gazeificare, alegerea unui model nu este prea dificila, iar o parte dintre costuri poate fi acoperita prin programul Casa Verde.

Similar centralelor pe gaz si cazanele pe peleti:

functioneaza complet automatizat, incepand de la aprindere si alimentarea buncarului cu peleti si pana la adaptarea sarcinii arzatorului la necesarul termic

se intretine facil

mentine usor temperatura constanta in locuinta.

Spre deosebire de centralele pe gaz, cazanul pe peleti are nevoie de alimentare periodica cu combustibil. Stai insa linistit, este vorba despre o interventie la 3 – 5 zile, deci o autonomie destul de buna, care nu te streseaza. Ca si costuri de exploatare, se duce putin mai sus de alternativa pe gaz. Pentru aceeasi suprafata de 100mp, un consum mediu de 1.5saci de peleti pe zi, la 20RON/sac, insemnand pana la 900RON pe luna.

Termosemineul pe peleti

Iti ofera aceleasi beneficii ca si cazanale pe peleti, dar nu necesita instalarea intr-o incapere tehnica separata, fiind de fapt utilizat si cu rol decorativ. Incalzeste prin radiatie directa spatiul in care este amplasat, si prin circuit de radiatoare clasice, restul locuintei. Poti amplasa un astfel de semineu pe colt, pe mijlocul unui perete sau chiar in centrul incaperii, in functie de design.

Este o varianta dedicata celor care iubesc natura sau/si prefera luxul, departe de prezenta subtila a centralelor pe gaz si chiar a cazanelor pe peleti sau lemne, care functioneaza undeva in afara casei. Majoritatea modelelor sunt prevazute cu sticla termorezistenta pe una sau mai multe laturi, prin care focul se poate admira cu usurinta, fiind deci o alegere care tine cont foarte mult de estetica. Daca iti plac casele cu aspect de cabana si interioarele rustice, vei iubi clipele petrecute in fata unui termosemineu asezat in living.

Costurile de exploatare sunt similare cu ale cazanelor pe peleti, sistemele beneficiaza si in acest caz de automatizare completa, doar ca semineele au de regula buncare mai mici. Asta inseamna ca va trebui sa alimentezi o data la 1-3zile in loc de 3-5zile. Si nu uita ca ai nevoie de un cos de fum bine construit.

Cazanele pe lemn

Daca ai acces la lemne de foc la un cost rezonabil, de 400 – 450RON/mc, poti incalzi o casa de 100mp cu 2 – 2.5mc pe luna, deci pana 800 – 1125RON/luna, in functie de temperaturile de afara. Iti ofera asadar costuri comparabile cu optiunile pe peleti. Le-am lasat insa la urma pentru ca folosirea lor presupune ceva mai multa munca.

Similar cazanelor pe peleti, si cele pe lemn au nevoie de o camera tehnica separata si cu cos de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. In plus, necesita insa curatare periodica si alimentare cu lemne de cateva ori pe zi, avand o autonomie medie de 3-4ore in cazul variantelor clasice.

Poti opta pentru o versiune cu gazeificare, care foloseste un sistem de control a circulatiei aerului in interior, ce creste randamentul termic al lemnului. In acest caz, poti beneficia de pana la 8 – 12ore de autonomie, insa si pretul de achizitie va fi mai mare.

De asemenea, cazanele pe lemne cu gazeificare folosesc ca combustibil doar lemn tip bustean si doar maxim 10 – 15% tocatura, in timp ce variantele clasice pot fi alimentare si cu carbune, resturi vegetale, tocatura lemnoasa sau cox.

In concluzie, momentan, cea mai rentabila solutie ramane inca centrala pe gaz, la o diferenta destul de clara de restul variantelor ca si costuri lunare. Daca nu ai acces la acest tip de combustibil, urmatoarele optiuni care iti ofera un nivel de confort rezonabil sunt variantele care functioneaza cu peleti, disponibile in variante potrivite atat pentru case, cat si pentru apartamente.