Cei mai importanți antreprenori buhușeni, frații Ioan și Vasile Teslaru, au semnat pentru autostrada A13 Bacău – Brașov

Cei mai importanți antreprenori buhușeni, frații Ioan și Vasile Teslaru, susțin A13 Bacău – Brașov și proiectele de infrastructură promovate de PSD Bacău, a anunțat eurodeputatul Dragoș Benea. Oamenii de afaceri au semnat inițiativa #SustinA13 la o întâlnire cu Valentin Ivancea, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, și alți lideri social-democrați.

După întâlnire, Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a făcut referire la gestul celor doi oameni de afaceri, dar și la competiția electorală din Buhuși:

Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, Valentin Ivancea, a notat, după întâlnirea cu cei doi oameni de afaceri din Buhuși:

Mă bucur să văd că autostrada A13 Bacău – Brașov, fără de care nu putem gândi dezvoltarea județului Bacău pe termen lung, are – de astăzi – doi susținători de calibru: frații Ioan și Vasile Teslaru, proprietarii celei mai importante companii buhușene – InterTransCom Impex SRL (locul 2 în județul Bacău după cifra de afaceri).

Am avut o discuție consistentă cu cei doi antreprenori, care au înțeles că proiectele de infrastructură pe care le-am implementat în ultimii ani – sub guvernarea social-democrată al cărei prefect am fost – vor transforma Bacăul în nodul comercial al Moldovei și centrul infrastructurii regionale de transport mărfuri/persoane.

Centura Bacăului, Aeroportul și Autostrada A13 Bacău – Brașov sunt garanția, inclusiv pentru mediul de afaceri din județ, că mergem hotărât pe drumul cel bun, drumul dezvoltării durabile.

Sunt sigur că prezența dlui. Vasile Teslaru pe lista de consilieri județeni PSD este un plus pentru orașul Buhuși și pentru administrația destoinicului primar Vasile Zaharia, care se poate bizui pe echipa pe care deja o facem la CJ.

Frații Teslaru sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi: au ales calea implicării pentru comunitatea în care s-au născut și format ca oameni, și în care au rămas cu familiile lor, iar asta este un lucru de apreciat.

Le mulțumesc și îi asigur că ne vom ridica la înălțimea încrederii pe care și-au pus-o în noi.

– sursa: Valentin Ivancea, candidat PSD pentru președinția Consiliului Județean Bacău