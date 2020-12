Cei mai bogați români sunt din Bacău. Daniel Dines și frații Pavăl l-au depășit pe Ion Țiriac

Oneșteanul Daniel Dines, 48 de ani, este, conform revistei Forbes, cel mai bogat român, cu 7,7 miliarde de lei. Topul celor mai bogati oameni de afaceri romani ii plaseaza pe fratii Dragos si Adrian Paval, patronii Dedeman, pe locul secund, cu o avere de 7,5 miliarde de lei, cu 200 de milioane de lei mai putin decat cel mai bogat om de afaceri roman. Ion Tiriac este pe locul al treilea in acest top, cu o avere de 6 miliarde de lei.

Daniel Dines, cel mai bogat român si in 2019

Daniel Dines a fondat in 2005, impreuna cu Marius Tirca compania de softare UiPath, care dezvolta si vinde tehnologie Enterprise Robotic Process Automation (RPA), robotii software creati de companie fiind programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.

UiPath a devenit in anul 2018 primul unicorn romanesc, adica o companie din domeniul tehnologiei evaluata la peste un miliard de dolari.

Nascut in Onesti, Daniel Dines a absolvit Facultatea de Matematica-Informatica in 1997, usor dezamagit de stilul de predare rigid al profesorilor. S-a angajat ca programator inca inainte de a termina facultatea, in „tura de noapte”. Dupa 6 luni s-a dus la o companie de outsourcing frantuzeasca.

„Prin 1995-1996 incepuse un prim val de plecari de programatori romani la Microsoft. Veneau anual sa recruteze de aici. Asa am ajuns sa dau si eu o serie de interviuri si mi-au facut o oforta pentru sediul din Seattle, de 60.000 dolari pe an brut. Era o oferta buna”, povestea Dines intr-un interviu acordat ZF. In 2000, cand a ajuns in State erau deja vreo 200 de romani la Microsoft, dar s-a intors in Romania dupa 5 ani pentru ca nu se acomodase acolo si a fondat UiPath.

Locul 2: Dragos si Adrian Paval, 7,5 mld. lei

Compania Dedeman, detinuta de fratii Dragos si Adrian Paval, a cunoscut in 2019 o crestere a cifrei de afaceri de 13,7%, fiind al saselea an consecutiv in care afacerile au crescut cu un miliard de lei.

Locul 3: Ion Tiriac, 6 mld. lei

Ion Tiriac continua sa-si creasca afacerile, dar nu sta prea departe nici de arena sportiva

Locul 4: Anastasia Soare, 2,3 mld. lei

Anastasia Soare pierde o parte din imperiul construit de-a lungul ultimelor doua decenii, dar isi pastreaza „coroana” si suprematia din „Regatul Sprancenelor”.

Locul 5: Zoltan Teszari, 1,9 mld. lei

RCS & RDS, companie controlata de omul de afaceri Zoltan Teszari, a rezistat crizei COVID-19, fara sa sufere lovituri majore. Investitiile masive din ultimii ani au asigurat stabilitatea afacerii si au generat un profit record in 2019

Locul 6: Radu Dimofte, 1,5 mld. lei

Pandemia a schimbat modul in care traim si viziunea asupra lumii intr-un timp extrem de scurt. Primii care au experimentat puterea sa distructiva au fost antreprenorii din industria HoReCa

Locul 7: Andrei Diaconescu si Victor Capitanu, 1,4 mld. lei

Sunt printre cei mai importanti antreprenori romani din industria de real estate. Rabdarea, disciplina, perseverenta si curajul reprezinta doar cateva dintre elementele care le-au pavat calea spre succesul de care se bucura astazi.

Locul 8: Familia Talpes, 1,4 mld. lei

Bitdefender, unul dintre cei mai mari producatori de solutii de securitate cibernetica la nivel global, isi schimba strategia in perioada pandemiei si se implica activ in problemele comunitatii.

Locul 9: Anca Vlad, 1,3 mld. lei

Grupul Fildas-Catena, detinut de Anca Vlad, cel mai puternica femeie din business-ul romanesc, a raportat in anul 2019 un record al afacerilor.

Locul 10: Iulian Dascalu, 1,2 mld. lei

Iulian Dascalu si-a construit un imperiu in domeniul imobiliarelor, iar povestea sa este descrisa de proiectele Iulius pe care le dezvolta de mai bine de doua decenii.