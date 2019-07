Ce trebuie să facă Apple pentru un iPhone XR mai bun, conform utilizatorilor

Suntem aproape de luna septembrie, perioadă în care Apple lansează noi iPhone-uri. Dintre acestea, modelul XR a generat destule controverse. Sunt multe lucruri de îmbunătățit la următoarea generație, însă cele mai elocvente sunt exprimate de către cei care folosesc deja un iPhone XR și lasă review-uri pe marile magazine online.



Iată care sunt, conform lor, punctele forte, dar și lucrurile pe care Apple trebuie să le ofere odată cu următoarea generație:

„Telefonul e absolut excepțional. Numai ce am trecut la acest telefon de la un Note 8 și sunt deja extrem de mulțumit. Normal că prețul e puțin cam prea marea, dar, pe lângă restul modelelor și având în vedere performanța telefonului, este destul de echitabil. Camera, chiar dacă este una singură, e extraordinară, bateria ține 2 zile fără probleme, iar ecranul cu mai puțini pixeli nu iese în evidență deloc. Acum știu că vor veni foarte mulți oameni care vor zice că Samsung e mai bun pentru că are mai mulți rami (N. Red: memorie RAM) și e mai ieftin. Dar nu e totul despre prețul telefonului […] este și despre optimizarea acestor cifre care la Android nu prea există. Mult mai bun decât Samsung! Recomand!”

„Este un telefon OK, care își face treaba foarte bine. Nu știu dacă merită atâția bani, dar am început să mă gândesc la asta după ce l-am cumpărat. Nu l-am luat de la eMAG, ci din altă parte. Bateria ține mult, dar datorită acelui ecran blamat de mulți. Pentru că are mai puțini pixeli, aceștia consumă mai puțină energie, deci autonomia telefonului crește. Nu mă uit la filme pe telefon, deci nu mă interesează un display mai bun. Nu ar trebui cumpărăt pentru un status de „am iPhone”, ci dacă ți-l permiți relaxat. Dacă e un efort financiar consiredabil achiziția acestui telefon, atunci nu merită investiția, după părerea mea. Depinde de nevoile fiecăruia”.

„Am luat și dețin un XR. Nu pot să zic că îmi place sau displace. Bateria ține suficient. Nu toate aplicațiile sunt scalate bine. Exemplu Ederend. Cred că Samsung va da lovitura cu One UI. Pentru mine, Samsung este no. 1. Probabil o să-l țin o perioadă, dar cu siguranță revin la Samsung cu One UI.

Cele 3 opinii de mai sus au 5, 4, respectiv 3 stele acordate produsului. Apple a impresionat prin autonomia oferită de bateria iPhone XR. Cu toate astea, călcâiul lui Ahile în cazul lui XR rămâne ecranul. În acest moment, este singurul telefon nou Apple cu tehnologie LED, în timp ce iPhone XS și XS Max dispun de ecrane OLED.

Așadar, un ecran mai bun, aceeași autonomie și un preț un pic mai accesibil este ceea ce clienții actuali își doresc de la următorul iPhone „accesibil”.