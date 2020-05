Ce spun consilierii locali băcăuani despre refuzul Primăriei de a aplica hotărârea de reducere a taxei de salubritate

Proiectul de hotărâre votat de Consiliul Local, ce prevedea reducerea la jumătate a taxei de salubritate, dar și alte măsuri fiscale pentru băcăuani, pe perioada pandemiei de coronavirus, este considerat ilegal de Primăria Bacău. Secretarul Ovidiu Popovici a refuzat să contrasemneze hotărârea, formulând obiecțiuni privind ilegalitatea acesteia, pe care le-a trimis Prefecturii.

Principalele obiecții ale Primăriei sunt legate de faptul că doar primarul ar avea dreptul să inițieze proiecte legate de buget, dar și existența unui proiect cu finanțare europeană, privind gestiunea deșeurilor, prin care a fost asumat un anumit nivel al taxei de salubritate.

Raluca Năstase (PNL)

„Necula se poziționează împotriva firmelor și a persoanelor active din Bacău”

Raluca Năstase, reprezentanta PNL Bacău în Consiliul Local, partidul care a și inițiat hotărârea, susține că primarul Necula se poziționează împotriva băcăuanilor prin această abordare. „Legalitatea sau ilegalitatea unei măsuri implică emiterea unor opinii justificate prin invocarea clară a cadrului normativ considerat a fi încălcat. Domnul primar Cosmin Necula se poziționează împotriva firmelor și a persoanelor active din Bacău cărora nu dorește să le aplice măsurile de sprijin prevăzute în HCL. În referatele compartimentelor de specialitate prin care, la ședința trecută a consiliului local, s-au dat avize negative proiectului cu măsurile de sprijin pentru firmele și persoanele active din municipiul bacău, nu au fost prezentate aspecte de legalitate ci doar aspecte de oportunitate, ori acestea nu sunt atribute ale executivului primăriei Bacău. Executivul spune că reducerea taxei de salubritate ar fi nelegală, fără a indica opiniei publice și prevedera legală considerată a fi încălcată, ceea ce transformă comunicarea publica a primarului, jurist de profesie, într-o manipulare a opiniei publice. Dar și cu alte ocazii domnul primar Cosmin Necula a invocat necunoașterea legii, poate recidivează și în situația de față, cu referire la taxa de salubritate!”, declară Raluca Năstase.

Cristina Pravăț (PSD)

„Noi nu puteam să nu votăm un proiect care ar fi fost în beneficiul cetățenilor”

Cristina Pravăț, consilier PSD, susține că orice proiect care este în beneficiul băcăuanilor, va fi votat de partid. „Nici proiectul de buget nu a fost contrasemnat de secretararul municipiului pe criterii nu tocmai obiective. Rămâne de văzut ce va spune Instituția Prefectului despre legalitatea acestui document. Noi nu puteam să nu votăm un proiect care ar fi fost în beneficiul cetățenilor, mai ales în această perioadă dificilă. Dar, dacă cei din primărie au știut ca doar primarul poate iniția astfel de hotărari, de ce au lăsat introducerea proiectului pe ordinea de zi? „, a declarat Cristina Breahna Pravăț, liderul consilierilor locali PSD.

Cristian Ghingheș (PLUS)

„USL, la Bacău, încă trăiește”

De cealaltă parte, consilierul PLUS, Cristian Ghingheș, nu a votat proiectul liberal din lipsa unei analize solide .”Nu am putut vota un astfel de proiect fără un răspuns clar la cele două întrebări pe care le-am pus în cadrul ședinței: Care este impactul bugetar? De unde luăm banii care nu vor mai fi colectați la buget astfel încât să nu intrăm în incapacitate de plată? Astfel de măsuri nu pot fi luate decât cu toate cifrele pe masă și cu o analiză temeinică, nicidecum din rațiuni strict populiste care, pe deasupra, arată că USL la Bacău încă trăiește”, a declarat consilierul PLUS Bacău.