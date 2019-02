Ce preț au pădurile noastre? Județul Bacău, locul doi pe țară la vânzarea de lemn

Romsilva a dat publicității rezultatele licitațiilor de masă lemnoasă care s-au derulat prin direcțiile silvice din întreaga țară. Potrivit datelor, cea mai mare cantitate adjudecată a fost înregistrată de Direcția Silvică Suceava, urmată de Direcția Silvică Bacău, care va vinde 260.525 metri cubi și Direcția Silvică Neamț.

2,55 milioane de metri cubi de lemn vor fi valorificate anul acesta de operatorii economici care s-au prezentat la licitații. Și în topul disponibilității, Bacăul stă bine, fiind pe locul al treilea ca volum oferit spre valorificare. „Din ce se vehicula că este o criză a lemnului, de fapt am ajuns la un excedent. Mă bucur că am reușit să ținem această licitație și am avut aceste rezultate bune. Am eșalonat masa lemnoasă de valorificat pe fiecare lună și sper ca înțelegerea pe care am încheiat-o cu operatorii economici să funcționeze cel puțin la fel de bine ca în 2018. Anul trecut, noi, ca instituție, ne-am depășit indicatorii stabiliți de Romsilva”, a declarat ing. Viorel Ghelasă, directorul Direcției Silvice Bacău.

Operatorii economici vor valorifica masa lemnoasă așa cum doresc, dar o bună parte va ajunge în industrie. „Se va recolta doar din creștere. Ce anume se taie este stabilit conform amenajamentului silvic, care este stabilit prin ordin de ministru. Bineînțeles, există și o rezervă”, a mai spus directorul Direcției Silvice. Prețul mediu de adjudecare a fost 189 lei pe metru cub, sub prețul mediu pe țară, de 204,39 lei/metru cub.

Anunțuri publicitare