Ce averi au noii parlamentari ai Bacăului și câți bani au cheltuit din buzunare pentru a fi aleși

Demnitarii aleși pentru următorul legislativ și-a depus declarațiile de avere la început de mandat. Dintre cei 10 deputați de Bacău, șase sunt la primul mandat, iar dintre cei patru senatori, trei se află, de asemenea, pentru prima dată în parlament.

Cu ce averi pleacă la drum noii deputați

Antonio Andrușceac, deputat AUR, o surpriză pe numele aleșilor, nu are imobile pe numele său, dar deține o colecție interesantă de artă și pictură, în valoare de 14.000 de euro, o colecție numismatică evaluată la 10.000 de euro și colecție de carte veche, de 12.000 de euro. Din funcția de consilier la Camera Deputaților, a câștigat anul trecut 27.169 de lei. De asemenea, a adăugat la venituri și indemnizații de consilier local, în total peste 37.000 de lei.

Ana Cătăuță, deputat PSD, are două terenuri în Ilfov și un apartament, dar și un teren în Bacău, de 800 mp și o casă de locuit. Are în conturi 25.000 de lei, iar pentru campania electorală a donat către PSD Bacău 87.310 lei. În plus, datorează băncilor circa 600 de mii de lei. Ca ofițer de relații externe la Banca Mondială, a câștigat 362.317 de lei în anul 2020.

Cătălina Ciofu, deputat din partea PNL Bacău, deține un teren, o casă și un apartament în Comănești. Ca asistent la Universitatea „Vasile Alecsandri”, a câștigat anul trecut 30.012 lei și un stimulent de inserție de 7.800 de lei. Soțul său este subofițer la ISU Bacău. Ciofu are două credite ce însumează peste 200.000 de lei, iar pentru campania electorală s-a împrumutat de la persoane fizice cu 130.000 de lei, neprecizând însă de cine este vorba.

Cristian Ichim, deputat din partea PLUS Bacău, deține cu soția un teren la Neamț și o casă, are în conturi 23.000 de lire, 7.000 de euro și 32.000 de lei. Din afacerea la care este administrator, a câștigat anul trecut doar 11.429 de lei, neraportând alte venituri. Cu toate acestea, a dat cu împrumut unor persoane fizice 18.000 de lire, 117.000 de euro și 432.000 de lei, în 2020.

Mircea Fechet, deputat PNL, are 2 apartamente în Bacău. A cheltuit în campanie 130.000 de lei și datorează 173.000 de lei la bănci. A câștigat anul trecut 110.795 de lei. Soția sa lucrează tot la Camera Deputaților, încasând anul trecut 17.356 de lei.

Teodor Lazăr (foto), deputat USR, este, pe hârtie, cel mai avut demnitar. El deține 5 terenuri în intravilan, în municipiul Bacău și Sărata, și alte 13 terenuri agricole, tot la Sărata și toate primite moștenire. Deputatul USR are o casă și spațiu comercial la Sărata și 2 apartamente în municipiu. Contribuția pentru campania electorală a fost de 133.800 de lei. De asemenea, a împrumutat 100.000 de lei anul trecut, însă nu precizează de la cine. Lazăr a lucrat anterior la Camera Deputaților, iar salariul încasat a fost de 16.464 de lei.

Cum le-a mers vechilor deputați

Costel Dunava, deputat PSD Bacău aflat la al doilea mandat, și-a mărit numărul de proprietăți, în timpul primului mandat. Între 2017 și 2020, și-a cumpărat trei terenuri, iar altele două le-a primit moștenire. Tot în acest interval a primit moștenire un apartament, o casă în Botoșani și, pe lângă apartamentul pe care îl avea în municipiu, și-a mai cumpărat o casă de 167 mp. Contribuția la campania electorală în urma căreia a fost reales a fost de 133.266 de lei. Ca deputat, Dunava a câștigat anul trecut 137.256 de lei.

Ionel Floroiu (foto), deputat PSD, aflat și el la al doilea mandat, deține trei terenuri în intravilan, are casă în comuna Traian și birouri. A câștigat anul trecut, ca demnitar, 131.000 de lei. Soția este contabilă la ADIB.

Elena Hărătău, deputat ales pe listele PNL, după aproape un mandat întreg la PSD, în legislatura anterioară, deține 2 apartamente, dintre care unul cumpărat anul trecut. Are în conturi 20.000 de lei și a trăit doar din salariul de demnitar, care a însemnat 131 de mii de lei, anul trecut.

Claudiu Ilișanu, deputat PSD, deține un teren și o casă la Mărgineni. Ca parlamentar, a câștigat anul trecut aproape 130.000 de lei. Soția sa este consilier juridic la OCPI Bacău.

Ce averi au senatorii băcăuani

Avocatul Daniel Fenechiu (foto) este singurul senator cu state vechi. Liberalul aflat la al doilea mandat deține 4 apartamente în București. Încă mai deține o Dacia Super Nova din 2001. Are 85.000 de euro în conturi. Și el a cheltuit o sumă considerabilă pentru a fi reales, 130.000 de lei. Indemnizația de senator a fost anul trecut de 138.000 de lei, ca prodecan al Baroului București a câștigat 27.000 de lei, iar ca membru UNBR, 14.000 de lei. Din practica de avocatură, a câștigat 210.552 de lei. Suma de 18.000 de lei a provenit din chirii.

Sebastian Cernic, ales pe listele USR -PLUS, are un apartament în Bacău și un garaj. A cheltuit în campanie 53.000 de lei, bani împrumutați de la dr. Geta Drăghici, Silviu Cârligeanu și Secal Alina Iuliana. Cernic este singurul dintre parlamentari care a completat, conform legii, și persoanele de la care s-a împrumutat. Din jobul din privat a câștigat anul trecut 66.332 de lei. Soția sa are două joburi, tot la privat.

Medicul Bianca Purcărin, senator ales pe listele PSD, are un teren la Gherăiești și 3 apartamente în București. A investit în campanie circa 71.000 de lei. Are datorii la bănci de circa 800.000 de lei. Salariul de la SJU Bacău a fost anul trecut de 310.671 de lei.

Cristina Breahnă Pravăț, al doilea senator PSD, are 2 terenuri în intravilan, în municipiu și la Colonești, 4 apartamente în Bacău, o casă la Colonești. Ca profesor la Universitatea „Vasile Alecsandri”, a câștigat 56.000 de lei, ca director la OCPI, 110.000 de lei, iar în calitate de consilier local, 12.045 de lei. Soțul este cadru militar.