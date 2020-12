Ce averi au noii consilieri județeni ai Bacăului

Consilierii județeni au făcut primul exercițiu de transparență din mandatul de 4 ani. Declarațiile lor de avere au fost publicate pe siteul instituției. În timp ce unii consilieri au venituri doar din pensie, alții dețin deja două-trei apartamente sau terenuri. O bună parte dintre ei lucrează deja pe alte funcții la stat.

Președintele CJ Bacău, Valentin Ivancea (foto), are un teren în intravilanul comunei Bârnova Iași, un apartament în Bacău și două autoturisme. La data declarației, avea 13 mii de lei pe cardul de salarii. În august și septembrie a împrumutat de la două persoane fizice, probabil pentru campania electorală, 25.000 de euro și 150.000 de lei, bani pe care îi va returna în 2021. În funcția de prefect a câștigat 120.000 de lei, iar pentru o lună de muncă la Administrația rezervelor de stat a câștigat 10.309 lei (decembrie 2019). Soția sa este medic la SJU Bacău. Venitul acesteia pe 2019 a fost de 78.773 lei.

Vicepreședintele CJ Bacău, Gelu Panfil, PSD, deține un apartament și un teren la Onești, două autoturisme și o datorie la bancă de 4.000 de euro. Soția sa este cadru didactic, iar el avocat. Anul trecut a câștigat puțin peste 69 de mii de lei din meseria pe care o practică. Acesta a fost consilier local la Onești și membru în Consiliul de administrație al spitalului.

Fostul viceprimar Constantin Scripăț (ALDE), devenit vicepreședinte CJ în urma unei ședințe cu scântei, are potrivit declarației de avere, un teren în intravilan achiziționat anul acesta, cu banii din salariul de viceprimar. Are în continuare 2 apartamente și 150.000 de lei în bancă, ca și economii. De la Primăria Bacău a încasat anul trecut nu mai puțin de 141.300 de lei.

Maricica Coșa (ALDE) a revenit în Consiliul Județean. Potrivit declarației sale de avere, are patru apartamente, dintre care unul cumpărat chiar anul trecut, ce e drept cu credit. Are datorii la o bancă, de 121.500 de lei și unei persoane fizice îi datorează 10.000 de euro. Veniturile sale provin din salariul de prefect al județului, 117.448 lei menționați la 19.11.2020 și din chiria unui apartament, de 15.620 de lei pe an.

Valerian Vreme (foto), de la PMP, fostul ministru al Comunicațiilor, deține în Onești 3 terenuri, unul agricol și două în intravilan, dar și o casă. A împrumutat PMP cu 155 de mii de lei și are datorii de peste 300 de mii de lei, în parte băncilor. În declarația sa de avere apar însă și două sume pe care le datorează actualului primar al Oneștiului, Laurențiu Neghină (100.000 de lei ) și 20.000 de lei lui Vasile Gherasim (între timp, acesta a decedat). Acesta a avut venituri de la grupul parlamentar PMP de 65.200 de lei anul trecut.

Colegul său de partid, un latifundiar între consilierii județeni, Ion Melinte, are în total 9 terenuri fie agricole, fie în intravilan, un apartament și o casă de locuit, dar și credite la bănci, de 34 de mii de euro și 1,3 milioane de lei. Acesta are, potrivit declarației de avere, venituri modeste doar de la firma sa, de 20.628 de lei anul trecut.

Cel mai înstărit membru al PMP este nou intrata Diana Poșa. Aceasta are terenuri în intravilanul comunei Snagov, Chitila și în municipiul Bacău. Are un apartament în București și altul în Bacău, o casă de vacanță la Mănăstirea Cașin, o casă de locuit la Chitila și mai multe spații comerciale în Bacău.

Cezar Olteanu (PNL) intră în noul mandat de consilier cu cele două datorii istorice la ANAF, ambele totalizând 1,3 milioane de lei. Acesta este încadrat la CCI Bacău pe funcția de director, de unde a câștigat anul trecut 28.200 de lei.

Nou intrată în Consiliul Județean din partea PNL, Gabriela Țarălungă aceasta deține un apartament, o mașină și anul trecut a câștigat ca avocat 53.182 de lei.

USR i-a trimis în Consiliul Județean pe Laurențiu Boca. Acesta deține o casă și un teren în intravilanul comunei Filipeni, două apartamente și cabinetul medical al soției care este medic. Venitul său ca evaluator de proprietăți a fost anul trecut de 11.605 lei.

Florentin Iftime (USR) deține un apartament în Onești, are venituri modeste de la două firme, de circa 24.000 de lei în total, anul trecut, iar soția lucrează la Dedeman.

Cei trei membri Pro România nu sunt necunoscuți publicului. Aurelia Țaga, medic pediatru deține terenuri și o casă în Letea Veche. Are în conturi sume considerabile, 37.300 de euro și 300 de mii de lei. Probabil pentru campania electorală, aceasta a împrumutat de la o persoană fizică 400 de mii de lei pe care trebuie să îi returneze în 2021. Are și venituri considerabile. Ca medic a câștigat anul trecut din salariu 209 mii de lei, iar serviciile medicale prestate la DGASPC Bacău au adăugat 32 de mii de lei în cont.

Cosmin Necula (foto), fostul primar al Bacăului a intrat cu datorii în Consiliul Județean. Pe lângă creditul pentru Prima Casă și cele două auto, acesta îi datorează managerului Spitalului TBC și fost candidat și el pe listele Pro România, Mădălin Pârâianu, 111.500 de lei. Ca primar, venitul anual a fost de 164.268 de lei.

Fostul administrator public al municipiului, Leonard Pădureanu (Pro România) a dispărut din viața publică în ultimii doi ani, dar a avut timp să investească în terenuri agricole și forestiere, acumulând până acum 7. Are 2 case și 2 apartamente în Bacău. Ca șef de birou la Direcția Silvică acesta câștigă 75 de mii de lei anual.

Din partea PSD, Alexandru Droiman s-a alăturat ca și consilier județean. Acesta deține 2 apartamente, unul în Bacău, altul în Chiajna. Are 3 autoturisme și depozite bancare de 113 mii de lei. Droiman este profesor informatician, iar soția inspector școlar.

Anca Egarmin (foto), cadru didactic și fost inspector școlar general este la primul mandat de consilier județean PSD. Potrivit declarației de avere, a câștigat anul trecut 103.150 de lei de la ISJ Bacău, iar soțul lucrează la Serviciul de Drumuri aflat tot în subordinea CJ Bacău. Aceștia dețin un teren și o casă la Barați.

Daniela Filip, nou consilier județean PSD este angajat al SSPM Bacău, pe funcția de agent comercial. Venitul său a fost anul trecut de 26.084 de lei.

Munteanu George, și el un nume nou pe lista PSD Bacău deține terenuri, două case și un apartament la Onești. Acesta lucrează ca antrenor la Aerostar, iar soția la APIA.

Adrian Nistor, consilier PSD, provine din Buhoci, unde are și casă și teren. De meserie este inginer. Potrivit declarației de avere, are de returnat două credite în valoare totală de 90 de mii de euro, deși salariul său anual este de 19 mii de lei.

Emilian Patriche (PSD) este pensionar MAI, dar și conducător auto. Deține două apartamente, unul în Bacău și altul în București, iar soția lucrează la Direcția de Permise București.

Bogdan Pleșca, fost candidat din partea PSD la Primăria Măgura nu are clădiri sau terenuri pe numele său. Lucrează la o firmă ca director comercial cu un venit salarial anual de 36.000 de lei.

În actualul Consiliu Județean sunt 36 de consilieri, plus președintele. 2 sunt de la ALDE, 3 de la PMP, 8 PNL, 3 Pro România, 1 de la PLUS, 2 de la USR și 16 de la PSD.