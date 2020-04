Ce avantaj are casa la blackjack?

Blackjack este unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din România. Spre exemplu, dacă vrei să joci la NetBet blackjack, ai la dispoziție nu mai puțin de patru mese cu dealer live și alte opt jocuri clasice.

Un mare avantaj în jocul de blackjack este faptul că poți să găsești soluții câștigătoare în fața dealerului dacă ai strategii diferite.

În plus, spre deosebire de alte jocuri de noroc, avantajul casei este ceva mai mic și poate fi micșorat cu ajutorul unor strategii.

Astfel, în cazul în care jucătorul și dealerul sunt mereu la egalitate, singurul avantaj al cazinoului este regula „dublului eșec”. Ce prevede aceasta? E simplu, are legătură cu faptul că jucătorul trebuie să tragă mereu primul cartea. Astfel, el va pierde runda daca suma cărților sale trece de 21. În aceste condiții, strict statistic, avantajul casei este de aproximativ 8%.

Totuși, jucătorul poate profita și el, întrucât are anumite beneficii care dealerului nu-i sunt permise.

În primul rând, dealerul primește un bonus de 1 la 1 pentru un blackjack câștigător. În schimb, jucătorul primește un bonus de 3 la 2. În aceste condiții, jucătorul va avea un profit de 150 de euro la 100 de euro mizați în cazul unui blackjack, în timp ce dealerul va avea un profit de 100 de euro. Statisticienii au descoperit că un blackjack apare, în medie, o datal a 21 de mâini. Iar cum plata este de 3 la 2 în favoarea jucătorului, avantajul de 8% al casei, despre care aminteam mai sus, scade la 5.7%.

Dar asta nu este tot, iar avantajul casei poate scădea și mai mult. Concret, un jucător are posibilitatea de a dubla pariul în situații favorabile, spre deosebire de dealer, care nu are această posibilitate. Dacă jucătorul aplică astfel strategia potrivită, avantajul casei poate scădea din nou până la 2.2%.

Un al treilea avantaj pe care jucătorul îl are în fața casei este posibilitatea de a împarți perechile, lucru interzis dealerului. Prin dublare și împărțire, casa poate rămâne cu un avantaj de doar 0.2%.

În plus, dealerul este obligat să adauge o carte când suma celor pe care le are deja este mai mică de 17, în timp ce jucătorul poate spune stop dacă totalul cărților sale este între 12 și 16.

Toate aceste lucruri pot fi puse în aplicare în cazul în care aplici o strategie potrivită și joci corect mâinile. Nu uita însă că, indiferent de ce strategie vei pune în aplicare, casa tot va rămâne cu un mic avantaj.

Regulile jocului de blackjack:

1. Fiecare jucător primește două cărți, vizibile tuturor celor prezenți la masă. Casa va primi tot două cărți, însă una va fi cu fața în jos și va fi întoarsă după următoarea decizie a jucătorilor.

2. După ce cărțile au fost împărțite, jucătorul trebuie să aleagă. Poate să facă Hit (mai cere o carte), Stand (nu mai cere o carte și rămâne cu cele primite), dublează miza și Split (la aceasta opțiune poate apela doar când primește două cărți de aceeași valoare; astfel, el va forma câte o mână pe fiecare carte, iar cele două mâini vor fi jucate după regulile obișnuite). Există și mese care iți oferă posibilitatea să te retragi după ce primești cele două cărți și vei incasa înapoi jumătate din suma mizată.

Trebuie să ții cont că dealerul este obligat să mai tragă o carte în cazul în care suma cărților sale este sub 17. Iar dacă este 17 sau mai mare, el nu mai are voie la o altă carte.

În plus, dacă dealerul are o carte vizibilă un as, jucătorul poate pune un insurance. Acest pariu verifică dacă dealerul are 21 în total. În cazul în care jucătorul câștigă pariul, el primește dublul sumei pusă drept insurance.