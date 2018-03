Catedrala „Înălţarea Domnului” din Bacău va avea uși de peste 25.000 de euro bucata. Edificiul va fi sfințit cu ocazia Centenarului Marii Uniri

Catedrala „Înălţarea Domnului” din Bacău va fi dotată cu uși care vor costa, în medie, peste 25.000 de euro bucata. Conform datelor de pe SEAP, Consiliul Județean, care finanțează lucrările de realizare a catedralei, a atribuit în această lună un contract de 1,6 milioane de lei ce prevede achiziționarea de 14 uși speciale pentru edificiu.

Contractul a fost câștigat de SC Cusbac SA din Letea Veche, singura care a putut îndeplini cerinţele caietului de sarcini întocmit de proiectantul Vanel Exim SRL. Este vorba despre patru uşi în două canate, cu arcadă şi dimensiuni 1.670×3.960 mm, patru uşi cu dimensiuni de 1.650×3.960 mm, două uşi de 900×2.350 mm, două de 860×2.560 şi două de 1.900×2.980. Potrivit caietului de sarcini, uşile vor fi din oţel inoxidabil, placate cu tablă de cupru şi decorate cu medalioane din bronz.

Sfințită de centenar

Catedrala „Înălţarea Domnului” din Bacău ar urma să fie sfinţită cu ocazia Centenarului Marii Uniri, chiar dacă edificiul nu va fi gata. Potrivit Episcopiei, este cea mai mare biserică ortodoxă din România și a patra din Europa, până la finalizarea Catedralei „Mântuirea Neamului”, din Capitală. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1991 de episcopul Ioachim Vasluianul, deja înmormântat în șantier. Catedrala din Bacău are 70 metri lungime, 38 metri lățime și 63 metri înălțime (70 de metri datorită crucii). Sub pamânt, construcția are zece metri, spațiu destinat unui adăpost în caz de atac aerian. Din punct de vedere estetic, arhitecții au optat pentru o controversată amestecare a stilurilor bizantin și românesc.

Catedrala „Înălțarea Domnului” a rămas fără constructor, după ce Conimpuls SA a intrat în faliment. Lăcașul de cult a „înghițit” până acum circa 9 milioane de euro, este în șantier de 27 de ani și o dată a finalizării lucrărilor nu este cunoscută. Conform autorităților, ar mai fi nevoie de 13 milioane de euro pentru terminarea catedralei.