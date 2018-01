Catedrala din Bacău a rămas fără constructor. Încă 13 milioane de euro până la finalizarea lucrărilor

Catedrala „Înălțarea Domnului” a rămas fără constructor, după ce Conimpuls SA a intrat în faliment. Lăcașul de cult a „înghițit” până acum circa 9 milioane de euro, este în șantier de 27 de ani și o dată a finalizării lucrărilor nu este cunoscută.



Finanțarea lucrărilor este asigurată de Consiliul Județean Bacău și Biserica Ortodoxă Română, prin Episcopia Romanului și Bacăului. Constructorul, Conimpuls SA, a intrat în faliment în 2017, iar contractul cu Consiliul Județean Bacău a fost reziliat.

„S-a reactualizat documentația tehnico-economică și a fost regândit proiectul pentru scenariul de securitate la incendiu”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. Punerea în operă a noilor indicații ale Pompierilor și restul lucrărilor care mai sunt de efectuat ar fi de aproape 13 milioane de euro, însă e nevoie de organizarea unei licitații pentru desemnarea unei firme.

Președintele Brașoveanu a mai spus pentru Ziarul de Bacău că în acest moment nu se poate estima termenul de finalizare a lucrărilor, pentru că doar o parte cad în sarcina și cheltuiala CJ. „Oricum, nu în 2018!”, a precizat președintele Consiliului Județean.

Catedrala Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Bacău este, potrivit Episcopiei, cea mai mare biserică ortodoxă din România și a patra din Europa, până la finalizarea Catedralei „Mântuirea Neamului”, din Capitală. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1991 de episcopul Ioachim Vasluianul, deja înmormântat în șantier.

Catedrala din Bacău are 70 metri lungime, 38 metri lățime și 63 metri înălțime (70 de metri datorită crucii). Sub pamânt, construcția are zece metri, spațiu destinat unui adăpost în caz de atac aerian.

Din punct de vedere estetic, arhitecții au optat pentru o controversată amestecare a stilurilor bizantin și românesc.