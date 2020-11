Casele de pariuri și-au stabilit favoriții la câștigarea alegerilor parlamentare în Bacău. Cum arată clasamentul cu 10 zile înainte de scrutin

Casele de pariuri au stabilit cotele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu pariurile, cu cât sunt mai mici cotele, cu atât șansele de câștig sunt mai mari.

La una dintre cele mai mari case de pariuri din țară se poate paria atât pe rezultatele la nivel național, cât și pe județe.

În cazul Bacăului, conform casei de pariuri, favorit este PSD, care are o cotă de 1.30. Astfel, la 100 de lei pariați, câștigul ar fi de doar 130 de lei. Pe locul doi ar ieși PNL, care are o cotă de 3.50, urmat de USR-PLUS, care are o cotă de 7.50.

În clasament urmează Pro România Social Liberal, cu o cotă de 20.00 și PMP cu o cotă de 40.00, în timp ce UDMR are cota 400.00.

La nivel național, clasamentul arată puțin diferit, PNL fiind dat câștigător cu o cotă de 1.50. PSD ar fi pe locul secund cu 2.80, iar USR-PLUS pe locul al treilea cu o cotă de 9.00. Urmează Pro România, PMP, UDMR, PER și PPSUL.