Casa de Pensii Bacău este închisă pentru public pe 23 și 24 iulie, după ce un angajat a fost confirmat cu COVID-19

Casa Județeană de Pensii Bacău este închisă temporar, pe 23 și 24 iulie, pentru dezinfecție, după ce o angajată a fost confirmată cu noul coronavirus.

Conducerea instituției susține că pensionarii pot veni în continuare la sediu și pot să-și depună hârtiile în niște cutii special amenajate

„Este o măsură de siguranță pe care am luat-o după ce o colegă a fost confirmată pozitiv cu noul virus. Noi am purtat mereu mască și am respectat măsurile de siguranță, însă lucrăm cu bătrâni și nu vrem să riscăm nimic. Astfel, timp de 2 zile am apelat la această soluție pentru a dezinfecta spațiile de lucru. Chiar dacă nu pot intra în contact cu angajații, pensionarii pot veni să-și depună hârtiile. De luni, cel mai probabil, lucrurile vor intra în normal. Așteptăm și ancheta epidemiologică a DSP-ului”, a declarat Alina Iftode, directoarea instituției.

Cazul a apărut inițial la copilul unei angajate a Casei de Pensii Bacău, care ar fi intrat în contact cu o persoană ce fusese pe litoral. După ce angajata s-a testat pentru COVID a ieșit pozitivă și a fost izolată la domiciliu, fiind asimptomatică.