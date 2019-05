Casa Alecsandri are, oficial, un nou proprietar. Ce se va întâmpla cu imobilul

După îndelungi negocieri, Consiliul Județean Bacău a devenit în februarie anul acesta proprietar cu acte în regulă al Casei Alecsandri din municipiul Bacău. Transferul dreptului de proprietate a fost finalizat, contractul de vânzare – cumpărare fiind semnat din 31 ianuarie 2019.



„În conformitate cu prevederile HCJ 238/17.122018, prețul a fost de 132.000 euro, la cursul BNR din data plății, care a fost realizată prin ordin de plată, în data de 9 mai, suma transferată fiind de 628.029 lei”, explică Dana Pricopie, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Bacău.

O altă veste bună este că deja pe bugetul din acest an, Consiliul Județean Bacău a prevăzut o sumă pentru realizarea unei expertize tehnice, a unui audit energetic, a documentației tehnico-economice și pentru alte cheltuieli conexe, ceea ce arată că are toată intenția de a rebilita imobilul și de a-l pune într-un eventual circuit de vizitare. De la momentul exercitării dreptului de preempțiune și achiziția propriu-zisă a imobilului a trecut mai bine de un an.

loading...