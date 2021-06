Care sunt soluțiile pe care trebuie să le adopte orice companie pentru a proteja mediul înconjurător?

Protectia mediului este o provocare uriasa pentru generatia noastra, cu impact major pentru generatiile urmatoare. In goana dupa resurse si dupa dezvoltare, intreaga omenire a neglijat impactul asupra mediului inconjurator, ceea ce a dus la situatia de astazi: o planeta poluata, in care foarte multe specii de animale sau de plante dispar, iar lantul trofic risca sa fie rupt.

Daca ne dorim ca generatiile urmatoare sa se bucure de toate resursele pe care le avem noi astazi, este important sa luam atitudine.

In principiu, atitudinea trebuie sa fie luata de fiecare cetatean in parte prin cateva actiuni simple:

reciclare;

administrarea corecta a deseurilor;

incercarea de trecere de la combustibili poluanti la energie electrica;

folosirea unor electronice din ce in ce mai performante;

izolarea mai buna a locuintelor, in asa fel incat resursele consumate sa fie cat mai putine;

Cei care au cel mai mare impact asupra mediului nu sunt persoanele fizice, insa. Firmele, indiferent de activitatea pe care o au, pot produce mult mai multe deseuri decat o persoana fizica si pot avea un urias impact negativ asupra naturii.

Tocmai de aceea, este obligatoriu sa incerce sa isi desfasoare activitatea avand in vedere acest aspect: protectia mediului.

Care sunt solutiile ce trebuie sa fie adoptate de firme pentru protectia mediului?

Un prim pas pe care trebuie sa il faca orice firma este sa colaboreze cu o companie specializata in protectia mediului. Aceasta va face o analiza atenta asupra impactului pe care il are activitatea firmei si va putea face un plan, in asa fel incat gradul de poluare sa fie minim iar eficienta companiei sa fie maxima.

Exista cateva solutii standard pe care fiecare companie trebuie sa le aiba in vedere:

1. Managementul apelor. Este esential sa se reduca consumul de apa si de asemenea, sa se reduca volumul de poluanti evacuat in apele uzate.

2. Managementul deseurilor. Exista o multime de deseuri pe care orice firma le produce. De la ambalajele produselor pe care le comercializeaza pana la resturile de consumabile, toate pot genera poluare;

3. Folosirea unor energii regenerabile. Orice companie are nevoie de energie iar in unele situatii nevoia este una considerabila. Din fericire, aceasta energie poate fi obtinuta in numeroase moduri, unele dintre ele prietenoase cu mediul inconjurator. In loc de benzina, motorina, carbuni sau gaze pot fi folosite surse precum soarele, vantul sau apa, ceea ce ajuta la eliminarea poluarii.

Toate aceste solutii pot fi recomandate si implementate de compania de mediu, conform sistemelor de management aprobate la nivel european si a legislatiei in vigoare.

Desi majoritatea companiilor privesc protectia mediului ca pe o obligatie legala, aceasta trebuie sa devina o obisnuinta, chiar daca este sau nu obligatoriu din punct de vedere legislativ. Este obligatoriu ca Pamantul sa poata functiona normal si peste 10, 50, 100 sau 1000 de ani, iar urmasii nostri sa aiba optiunea de a trai o viata sanatoasa.