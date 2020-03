Care sunt principalele avantaje ale lentilelor de contact colorate

Primavara a cuprins intreaga tara. Pretutindeni, copacii infloriti sau infrunziti te imbie sa realizezi o transformare speculoasa de look. Solutia pentru aceasta transforme irezistibila de la inceputul primaverii, recomandata de catre specialistii in accesorii medicale moderne, ar fi lentilele de contact verzi.

Lentilele de contact verzi, in diferite nuante, de la verde deschis, la verde inchis, sunt concepute pentru cei care ar dori sa accentueze culoarea irisului lor, intr-un mod natural. Ele sunt, de asemenea, o solutie perfecta atat pentru purtare zilnica, cat si pentru ocazii speciale.

De ce sa alegi lentile de contact verzi?

Lentilele de contact colorate sunt o modalitate excelenta de a-ti sublinia frumusetea si, in principal, de a scoate in relief culoarea naturala a ochilor.

Cu toate acestea, cea mai dificila activitate se dovedeste a fi alegerea culorii potrivite. In acest scop, trebuie sa iei în considerare mai multi factori. In primul rând, culoarea parului, tonul pielii si stilul tau vestimentar. Acesta este un sfat important, deoarece unele culori nu se potrivesc cu persoana respectiva. Lentilele verzi sunt cele mai bune pentru persoanele originale carora le place sa iasa in evidenta. Aceasta culoare este proaspata si indrazneata. Atrage curiozitatea, intriga si stimuleaza imaginatia.

Asadar, daca esti o fire proactiva, nu te temi de nou si iti plac tentatiile de neimaginat, lentilele de contact verzi par a fi alegerea cea mai potrivita.

Ce marci de lentile de contact verzi sunt pe piata?

Pentru ca te afli la momentul in care natura renaste, iar tu vrei sa arati chich si sa fii mereu trendy pentru aparitii spectaculoase, dealerii autorizati de lentile de contact au lansat modele variate de lentile de contact verzi, care sa cuprinda o paleta intreaga de culori conventionale si mai putin standard.

Astfel, dintre principalele marci de lentile de contact verzi se cuvine sa retii:

AquaView Color – nu sunt altceva decat o versiune lunara a lentilelor verzi cu un

confort sporit de purtare. Procesul lor de productie se bazeaza pe materialul Methafilcon A, care, combinat cu un nivel de hidratare inalta, previne uscaciunea. Este o alegere excelenta pentru persoanele cu probleme astigmatice, deoarece forma lentilei asigura o acuitate vizuala mai bună. Un pachet contine doua sau sase bucați de lentile verzi pentru utilizare lunara. Deci, costurile sunt destul de avantajoase raportate la pret.

FreshLook Colors – ele sunt disponibile in două variante – cu sau fara dioptrii. Acestea

asigura o culoare naturala si o calitate inalta a purtarii, datorita materialului solid care este Phemifilcon A. Clientul poate cumpara o versiune cu ambalaj care contine 2 bucati de lentile lunare pentru persoanele cu si fara defecte de vedere.

FreshLook ColorBlends – aduc ochilor o transformare spectaculoasa, si vin cu cateva

elemente de noutate, cum ar fi schimbarea culorii irisului concomitent cu mentinerea unui ton natural al ochilor. In plus, este singura marca de lentile de contact care garanteaza o combinatie de 3 culori diferite. Incorporeaza filtru UV si pot fi chizitionate de orice persoana care pur si simplu doreste o stralucire radianta a ochilor sau o schimbare de look, in contextul participarii la un eveniment special. Se gasesc, foarte usor, si in varianta fara dioptrie.

FreshLook One Day – surprinzator sau nu, aceste tipuri de lentile intrunesc toate carac-

risticile unor lentile de contact colorate: au o paleta superba de culori senzationale, verdele fiind culoare dominanta, care reda stralucirea irisului. In plus, se dovedesc a fi o combinatie practica indeosebi pentru persoanele cu un stil de viata activm, deoarece ele sunt asimilate lentilelor de contact zilnice, deci nu necesita ingrijire suplimentara. De asemenea, ofera o nuanta de verde diversificata, atractiva si originala. Lentilele utilizeaza tehnologia LightStream, asadar,marginile lor sunt foarte delicate si subtiri, ceea ce asigura o purtare confortabila, indiferent de varsta.

Air Optix Color – sunt o gama de lentile colorate verzi diferita, in sensul ca ele

combina, in chip stralucit, armonia culorii radiante cu traditia lentilelor conventionate create de un brand cu renume mondial. Au o mare permeabilitate a oxigenului si ofera protectie sporita contra depunerilor proteice si de grasimi.

In concluzie, orice ai alege in aceasta primavara, mingea este in terenul tau. Noile marci de lentile colorate verzi te fac sa te simti mai bine in pielea ta!