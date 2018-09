Campanie internă în USR pentru desemnarea candidaților la alegerile europarlamentare – 3 băcăuani s-au înscris în cursă

USR este primul partid parlamentar care a anunțat lista persoanelor ce urmează să fie desemnate, prin vot intern, pentru a candida la europarlamentare. Printre cei peste 80 de candidați înscriși, membrii USR, se află și trei băcăuani. USR își va desemna candidații în urma votului tuturor membrilor.



„Cei trei candidați proveniți din județul Bacău sunt Gabriela Oana Ursache, Sebastian Cernic și Teodor Lazăr. Gabriela Oana Ursache este economist și profesor, are 43 de ani și o vastă experiență în domeniile în care a activat. Sebastian Cernic este economist și are 36 de ani. Îl știți din campania Fără penali, fiind permanent alături de echipele de voluntari. La fel și cel de al treilea candidat, Teodor Lazăr. Este imaginea campaniei Fără penali din Bacău, în urma succesului înregistrat cu gestionarea întregii inițiative. Este fost cadru didactic, antreprenor și are 51 de ani”, se arată într-un comunicat de presă al Uniunii Salvați România.

Președintele USR, Dan Barna, a salutat cele trei candidaturi venite de la Bacău. “Județul Bacău este o surpriză plăcută pentru noi. Locul 3 național la numărul de semnături pentru campania Fără penali, trei candidaturi pentru votul intern, care va decide lista partidului pentru alegerile europarlamentare și o filială în municipiul Bacău care depune o muncă fantastică. Numărul membrilor crește constant, iar deputatul Lucian Viziteu a reușit să construiască o echipă competitivă. Sunt oameni noi, onești, muncitori, dar mai ales dornici de schimbare“, a afirmat președintele Barna.

Lucian Stanciu Viziteu, deputat USR de Bacău, a precizat pentru Ziarul de Bacău faptul că oricine dorește să îi cunoască pe cei trei candidați sau să discute cu aceștia despre programul politic pe care îl vor promova sunt așteptați la sediul din George Bacovia 10.

“Săptămânal, avem întâlniri la sediul nostru, cu membrii USR și simpatizanții. Vom organiza și întâlniri tematice, în diferite zone ale Bacăului, pentru a prezenta candidații. Îi voi însoți și eu, de câte ori îmi va permite activitatea parlamentară. Merită susținuți și încurajați, pentru că sunt oameni noi în politică”, a adăugat Stanciu Viziteu.

„Vom urmări evoluția celor trei candidați de-a lungul campaniei interne”, se precizează în comunicatul USR. Campania internă va consta în dezbateri și turnee de prezentare și va dura 2 luni. La sfârșitul campaniei, vom afla cei 43 de candidați pe care USR se bazează la alegerile din mai 2019.

