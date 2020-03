Campania de informare „Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!” a ajuns în județul Bacău

Dr. Luminița Popovici, șef secție Gastroenterologie la Spitalul Județean Bacău: „Anul trecut, am tratat circa 400 de pacienți diagnosticați cu Hepatita C!”

◾️Testarea și tratamentul pentru Hepatita C sunt gratuite

Campania de informare a populației asupra cauzelor, efectelor și tratării Hepatitei C a continuat ieri cu emisiunea dedicată județului Bacău, găzduită în direct de postul local de televiziune Tele 1 Bacău și intitulată „Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”. Invitații moderatorului Sebi Șufariu au fost Dr. Luminița Popovici, medic șef secție Gastroenterologie la Spitalul Județean Bacău, Dr. Cristina Loghina, medic de familie în județul Bacău, precum și actrița Doinița Oancea, unul dintre ambasadorii campaniei de informare regională.

Circuitul pacientului cu hepatita C începe la medicul de familie. Acesta este, practic, prima linie de luptă împotriva bolii, punctul de inițiere a testării și tratamentului.

Dr. Cristina Loghina, medic de familie la Bacău, a făcut precizări, în direct: „Acest virus este foarte viclean. De multe ori, virusul conviețuiește cu pacientul 20-30 de ani, fără niciun semn. Dacă depistăm pacientul cu anticorpi ai hepatitei C pozitiv și dacă este asigurat, îl trimitem la medicii specialiști. Pacienții în vârstă de peste 40 de ani au un risc mai mare de infectare cu virusul hepatitic C. Este miraculos că s-a ajuns la un tratament care în numai 12 săptămâni vindecă în proporție de peste 90 la sută!”

După testare și eventuala diagnosticare cu virusul hepatitic C, pacientul este îndrumat către medicul specialist. Dr. Luminița Popovici, medic primar șef secție Gastroenterologie la Spitalul Județean Bacău, a declarat: „Sunt anumite boli pe care, dacă nu le cauți, nu le găsești, și asta este foarte important. Putem avea analize perfecte ale ficatului și totuși să avem un virus în noi, pe care, dacă nu-l căutăm, nu-l găsim. Cu noile tratamente care există, interferon free sau cu antivirale directe, se poate trata Hepatita C. De cele mai multe ori, infecția este asimptomatică, deci omul nu știe că are acest virus. Din păcate, vorbind despre virusul hepatitic C, nu avem posibilitate de vaccinare. Dacă pacientul este asigurat, beneficiază gratuit de analize și de tratament. Tratamentul este foarte simplu. De anul trecut, am intrat și noi, Bacăul, onorant, deși nu suntem centru universitar în medicină, în rândul centrelor care au posibilitatea de a prescrie acest tratament, poate și din cauza prevalenței mari a virusului C în Moldova. Tratamentul este cu pastile, pe care pacientul le admninistrează, și poate dura două luni sau trei luni. Anul trecut, am tratat în Spitalul de Urgență Bacău, în Secția de Gastroenterologie, circa 400 de pacienți, ceea ce nu este puțin, în timp ce un număr reprezentativ de cazuri a fost tratat și în Secția Boli Infecțioase. Pacienții au venit nu numai din Bacău, am avut cazuri și din Neamț, Vrancea. Am avut pacienți chiar și cu vârste mai înaintate, care au făcut acest tratament și s-au vindecat.

Campania de informare a populației este susținută și de persoane publice, pentru ca mesajul să fie cât mai bine înțeles. Actrița Doinița Oancea, unul dintre ambasadorii campaniei „Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”, a fost în direct la Tele 1 Bacău:

„Am acceptat să fac parte din această campanie pentru că este o problemă de sănătate națională. Ceea ce facem noi este să informăm populația despre această afecțiune, despre acest virus. Mi se pare că informarea este unul dintre factorii cei mai importanți, pentru că dacă ești informat, reușești, iată, să testezi, să tratezi și să învingi Hepatita C. Vreau să ajut oamenii să fie la curent cu ceea ce se întâmplă, să afle cât mai mulți oameni și să distribuie această informație, și anume că Hepatita C se tratează, în mod gratuit, că avem parte în mod gratuit și de tratament, dacă suntem asigurați medical.”

