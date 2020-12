Campania de vaccinare anti-COVID a medicilor băcăuani începe… fără vaccin

Cadrele medicale din spitalele băcăuane care primesc pacienți infectați cu noul coronavirus așteaptă primele doze de vaccin. Concret, pe 29 și 30 decembrie 2020, ar urma ca serul să fie administrat unei prime părți a personalului.

foto: digi24.ro

Managerul Spitalul Onești, Gelu Nicolcea, a declarat că marți vor fi făcute primele vaccinări. „Noi avem în prima etapă 90 de persoane care vor intra la vaccinare. Personalul nostru este însă de 750 de persoane. Am amenajat un loc într-un corp separat de clădire pentru acest demers”, a spus Nicolcea.

Și la Spitalul Buhuși ar urma să se vaccineze primii angajați, cei din „secția Boli Infecțioase, Compartimentul de Primiri Urgențe și zona tampon. La nivelul instituției a fost înființat un centru care va coordona procesul de vaccinare”, au comunicat cei din conducerea unității sanitare.

În schimb, managerul SJU Bacău, Adrian Popa, susține că nu a primit nici un răspuns cu privire la sosirea vaccinurilor. „Eu chiar am întrebat dacă și noi vom primi în această primă etapă, dar nu am primit nici o confirmare. Chiar dacă nu am fost spital suport, am primit pacienți din prima zi și mi s-ar părea firesc ca și cadrele noastre medicale să intre la vaccinare tot în prima linie, așa cum am fost și când a venit vorba despre preluarea bolnavilor. Chiar dacă nu tot personalul s-ar vaccina din prima etapă, măcar 100 de vaccinuri să primim, pentru Infecțioase, ATI, UPU”, a spus Adrian Popa.

La Spitalul Municipal de Urgență Moinești, vaccinurile nu au sosit, iar managerul Adrian Cotîrleț susține că anul acesta nu se va vaccina niciun medic. „La noi, circa 75% din medici vor să se vaccineze, restul au și condiții medicale care nu le permit acest lucru. Cel mai probabil, vaccinarea va începe în prima săptămână din ianuarie. Deocamdată nu a sosit niciun vaccin”, a precizat prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț.

În spitalele din județul Suceava, de pildă, campania de vaccinare anti-Covid-19 a început de pe 27 decembrie 2020.