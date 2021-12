Pentru că decembrie este luna cadourilor, începutul acestei luni a debutat cu un cadou special pentru băcăuani!

BRU Specialty Coffee a deschis prima locație din municipiul Bacău, pe strada Energiei nr. 37, într-o zonă care ducea lipsa unui asemenea concept.

Să începem cu ceea ce fac:

Bru Specialty Coffee, este un concept inedit de prăjitorie care importă boabe verzi de cafea din toate colțurile lumii, în ideea de a le rumeni într-un prăjitor artizanal și de a le servi ulterior către comunitate, într-un interval de timp atât de scurt, încât să ofere degustătorilor o experiență nemaipomenită de explorare atât a gusturilor exotice, cât și celor clasice, românești, prin produse locale artizanale preparate în moduri originale.

Propria prăjitorie de cafea? Adică își prăjesc singuri cafeaua?

Da! De acolo a început toată această poveste frumoasă, atunci când o gașcă de tineri au hotărât să pună bazele unei prăjitorii artizanale de cafea în Bacău, cu scopul de a oferi comunității experiența cafelei de specialitate, proaspăt prăjite.

Cu acest concept de succes au devenit deja preferații iubitorilor de cafea de specialitate din Onești, locul unde a fost deschisă prima locație, în această vară.

„Pentru noi, este cursul normal să deschidem cea de-a doua locație în Bacău, având în vedere că aici am întemeiat prăjitoria, acum 5 ani. Am reușit să găsim un spațiu potrivit, cu posibilitatea de parcare foarte aproape, într-o zonă care ducea lipsa unei cafenele în adevăratul sens al cuvântului. Pasiunea pentru cafea și experiența dobândită în ultimii ani ne-au întărit dorința de a le împărtăși în comunitate, de a fi mai aproape de pasionații de cafea bună, proaspăt prăjită. În această locație dorim să replicăm exact ceea ce am reușit în Onești, și anume să întrunim în marea familie BRU atât iubitorii de cafea de specialitate din zonă, cât și pe cei în tranzit, care își doresc doar o pauză sănătoasă, de revigorare sau reîncarcare a bateriilor într-un cadru cât mai relaxant și plin de experiențe”.

– Răzvan Vasile, reprezentant BRU Specialty Coffee