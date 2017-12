Cabinet de psihologie dotat cu poligraf, deschis in Bacau

– citiva experti in psihologie au deschis in Bacau un cabinet dotat cu poligraf – este singurul cabinet de specialitate din zona Moldovei care detine un detector de minciuni

Pe str. Tolstoi nr. 4 din municipiul Bacau s-a deschis un cabinet de psihologie care iese in evidenta prin faptul ca are poligraf, cunoscut in limbajul comun drept „detector de minciuni”.

Psihologul Ionel Tanase, expert in determinarea comportamentului simulat, spune ca Societatea Civila Profesionala de Psihologie „Tanase & asociatii” foloseste o metoda creata, experimentata si validata in Statele Unite ale Americii, printr-o practica ce se intinde de-a lungul a peste 80 de ani. Metodele folosite in investigare sint legale, non-violente, nu lezeaza viata, integritatea ori securitatea persoanei, nu aduc atingere onoarei, libertatii si demnitatii persoanei examinate.

„Examinarile poligraf se aplica cu succes valorificindu-si potentialul stiintific numai pe subiecti sanatosi din punct de vedere mental si fizic, care nu au fost supusi unor traume fizice sau psihice. Metoda integral umana a examinarilor poligraf asigura conform legislatiei, atit prin forma cit si prin tehnica utilizata, prezumtia de nevinovatie cit si mijloacele legale de cautare a probelor”, a precizat Tanase.

El spune ca testarea cu poligraful este singura metoda stiintifica ce investigheaza direct informatiile stocate in memoria subiectului, informatii deosebit de stabile in timp si inacesibile altor mijloace de investigare obisnuite.

Examinarile poligraf pot fi adaptate la orice situatie punctuala fiind practic necesare doar doua conditii de baza: existenta unei fapte sau cauze concrete si exprimarea prin DA sau NU a pozitiei subiectului in legatura cu fapta sau cauza respectiva. Facind abstractie de prezenta poligrafului, cabinetul psihologic isi desfasoara activitatea in conditii normale, aici putindu-se adresa de la parinti cu copii, angajatori si pina la cupluri cu probleme. Noutatea este aceea ca psihologii ofera inclusiv consultatii on-line pe adresa www.poligrafbacau.ro.