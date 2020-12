Bradul de Crăciun e tot pe drum! Primăria Bacău invocă „o încurcătură” care a întârziat livrarea

Bradul de Crăciun care trebuia să fie montat în centrul municipiului Bacău pe data de 10 decembrie se află tot pe drum de la Timișoara spre Bacău. Cel puțin asta susțin reprezentanții Primăriei Bacău.

Bradul trebuia montat în Piața Tricolorului pe data de 10 decembrie, așa cum a anunțat municipalitatea băcăuană pe Facebook.

„Bradul de Crăciun se va monta pe data de 10 decembrie. Am preferat, anul acesta, să nu mai tăiem brad din pădure, prin urmare, vom monta unul cu joc de lumini, produs la Elba Timișoara. Are înălțimea de 8 metri și va fi plasat în fața copertinei luminoase din Piața Tricolorului”, a anunțat Primăria.

Întrebat joi seară, pe data de 10 decembrie, purtătorul de cuvânt al Primăriei a spus că „bradul e pe drum” și urmează a fi montat. Astăzi, pe 14 decembrie am revenit cu aceeași întrebare și am primit același răspuns. „Bradul e pe drum. A fost o încurcătură și, din câte știu, a fost trimis inițial un TIR mai mic, în care nu încăpea bradul plus o fântână de lumini ce va fi și ea instalată. Acum s-a rezolvat, însă în weekend nu au putut circula TIR-urile. Din ce știu, bradul ar trebui să ajungă în această seară”, a spus Ionuț Avram, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bacău.

Până una-alta, în mass-media a apărut o poză cu un brad montat în fața Prefecturii Bacău. Reprezentanții Pimăriei susțin însă că nu e cel așteptat de la Timișoara.