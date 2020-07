Blue Air prelungește programul pentru call-center, după ce numărul solicitărilor a crescut de 4 ori. Ce opțiuni au pasagerii zborurilor anulate

Blue Air anunță că a reluat activitatea aeriană, însă la jumatate fata de numarul de destinatii planificat initial din cauza prelungirii restricitilor de zbor – care a generat un numar mare de anulari nedorite – spre si dinspre Marea Britanie, Belgia si Spania. Tot in aceste zile, compania este in curs de a finaliza un amplu proces de modernizare a infrastructurii informatice, fapt care genereaza unele discontinuitati temporare pentru unele functionalitati.

In acest context, volumul apelurilor in call center ajunge zilnic la un numar greu de gestionat intr-un timp foarte scurt. Numarul de apeluri in call center a crescut de peste 4 ori fata de nivelul de dinainte de perioada de pandemie, si, in ciuda faptului ca Blue Air a crescut semnificativ capabilitatile, numarul orelor de munca in call center si numarul de agenti care sa ajute la solutionarea tuturor solicitarilor, totusi are nevoie de intelegere si de ajutor din partea pasagerilor sai.

Astfel, echipa Blue Air vine cu rugamintea catre toti pasagerii ca, in cazul in care nu au zboruri in urmatoarele 3 zile (pana pe 6 iulie) sa utilizeze cu prioritate canalul de comunicare online (pe siteul flyblueair.com sau la adresa de e-mail zbor.anulat@blueair.aero) pentru a elibera liniile telefonice ale call centerului. Intreaga echipa face eforturi semnificative pentru a raspunde tuturor solicitarilor in cel mai scurt timp.

Incepand de astazi, 3 iulie 2020, pasagerii pot sa verifice statusul zborului direct de pe site-ul oficial Blue Air, introducand numarul de rezervare si numele persoanei care a efectuat rezervarea.

Ce pot face pasagerii cu zboruri anulate

In cazul zborurilor anulate in ultimul moment sau cu un timp scurt de notificare din cauza restricțiilor de zbor spre destinatiile din zona galbena, pasagerii Blue Air care au rezervat zborul prin Blue Air (Serviciul Clienți sau www.flyblueair.com) au la dispozitie următoarele 3 optiuni:

✔ Modificarea datei de zbor pe acelasi itinerar – Rebooking gratuit

Pana la 72 de ore de la primirea notificarii de anulare, puteti modifica data de zbor pe acelasi itinerar, in mod gratuit, accesand pagina oficiala Blue Air in sectiunea Status Rezervare.

In cazul in care nu reusiti finalizarea cu success a modificarii datei de zbor, va rugam sa ne con-tactati la o adresa de email dedicata acestui eveniment: zbor.anulat@blueair.aero. Blue Air isi ia angajamentul sa raspunda solicitarilor venit pe acest canal in maxim 48 de ore. In cadrul emailului este nevoie sa furnizati:

– codul de rezervare, numele si numarul de telefon

– Data/perioada la care doriti sa va reprogramati calatoria

✔ Portofelul Blue Wallet

In decurs de 72 de ore, de la data primirii notificarii de anulare, in cazul in care nu ati modificat data zborului dvs, suma integrala a rezervarii va fi rambursata in portofelul dvs. Electronic individ-ual Blue Wallet. Veti fi informat despre accesul la portofelul electronic prin intermediul e-mailului furnizat in informatiile de rezervare, imediat dupa cererea lui.

Sumele din portofelul Blue Air pot fi utilizate pentru achizitiile viitoare de produse Blue Air in urmatoarele 24 de luni.

✔ Restituire in numerar

La cerere, suma integrala platita poate fi rambursata in numerar catre modalitatea de plata folosita la achizitionarea biletului.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca din cauza volumului mare de zboruri anulate ca urmare a deciziilor autoritatilor de a suspenda zborurile regulate in timpul starii de urgenta si alerta precum si a constrangerilor financiare in contextul reluarii zborurilor dupa 3 lune de inactivitate, rambursarea numerarului poate dura mai mult de 10 saptamani. Prin urmare, daca doriti sa achizitionati bilete in viitor, va rugam sa optati pentru utilizarea banilor rambursati in Portofelul electronic Blue Wallet.

In plus, Blue Air vine cu rugamintea ca toti pasagerii sa se prezinte in continuare la Aeroport numai in situatia in care au un zbor planificat si nu au primit notificare de anulare. Aceasta notificare se trimite automat pe e-mail si prin sms, la adresa de mail respectiv la numarul de telefon furnizate in procesul de rezervare a biletelor.

Blue Air va relua zborurile catre destinatiile anulate de indata ce operatiunile sunt permise. Cu toate acestea, datorită caracterului imprevizibil al pandemiei de COVID-19 la nivel european, exista inca riscul de anulări pe termen scurt.

Mesaj pentru Pasagerii afectați de anulări în trecut – Pentru toate rezervarile de zbor anulate, a fost creat un portofel individual Blue Wallet. Aceasta este o functionalitate noua, care va permite sa utilizați sumele pentru a achiziționa produse Blue Air in viitor, mult mai usor si transparent, direct pe website-ul Blue Air. Veți fi informat despre accesul la portofel prin intermediul e-mailului furnizat în formularul de rezervare.

Portofelul dvs. electronic individual Blue Air Wallet poate fi vizualizat imediat după crearea lui, urmând pașii indicați în emailul primit.

