„Blocul fantomă”, renovat de Barrier, a fost scos la vânzare de compania băcăuană

Blocul pe care compania Barrier l-a achiziționat și pe care l-a renovat parțial, de pe strada Bucegi, a fost scos la vânzare.

„La acest moment, vânzarea lui ar răspunde cel mai bine nevoilor noastre. Dacă totuși nu se găsește un cumpărător, vom relua lucrările la el în primăvară”, a declarat Adrian Gârmacea, proprietarul Electric Plus, care deține brandul Barrier.

Costul imobilului este de 630.000 de euro și se vinde integral. Renovările au constat în schimbarea tâmplăriei, izolare și schimbarea termosistemului. Imobilul are 60 de garsoniere, structura fiind cea veche, a unui bloc de nefamiliști. Interioarele nu sunt însă finalizate. Aici, compania intenționa să ofere locuințe propriilor angajați.

Clădirea, aflată în paragină, a fost cumpărată de la TMUCB și renovarea a început în 2019. Deși la începutul crizei provocate de coronavirus, Gârmacea declara că producția s-a redus semnificativ, la acest moment, situația nu mai este aceeași.

„Noi nu am concediat oameni, ci dimpotrivă, pot spune că am crescut organigrama cu 10 la sută, deci am angajat”, a precizat Adrian Gârmacea. Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 133 de milioane de lei. La începutul lui 2020, conducerea anunța că previzionează o creștere de 20 la sută, până la 160 de milioane de lei. Rămâne de văzut dacă va reuși să facă acest lucru până la final de an, în acest context pandemic.