Blocul Conbac de pe strada Șoimului NU se mai face. La presiunea locatarilor, Consiliul Local Bacău discută revocarea PUZ-ului votat în februarie

Locatarii de pe strada Șoimului, din municipiul Bacău, mai au un pas până să scape de construcția blocului turn proiectat de Conbac SA în capătul aleii. Decizia o va lua Consiliul Local Bacău, unde presiunile asociațiilor de locatari au avut, până acum, rezultatul scontat.

O persoană fizică și patru asociații de proprietari, „Războieni”, „Trandafirilor”, „Șoimului” și „Luceafărul” au făcut plângere prealabilă, după ce Consiliul Local Bacău a deschis calea autorizării construirii blocului turn de pe Șoimului și a aprobat PUZ-ul pentru schimbarea destinației terenului. Reclamația a fost admisă de același Consiliu Local în ultima ședință din luna mai.

Principalele nemulțumiri la adresa proiectului sunt că nu există acordul vecinilor, al locatarilor din zonă, unde există peste 600 de apartamente, lipsa avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului după eliberarea noului certificat de urbanism, lipsa consultării publice și nesolicitarea opiniei unor experți atestați.

Potrivit locatarilor străzii, nu se respectă legislația referitoare la optimizarea densității de locuințe și normele referitoare la parcaje. De asemenea, nu s-a ținut cont de aglomerația deja foarte mare de pe strada Șoimului.

„Bacăul, un oraș de pensionari, cu parcuri și piste de biciclete”

Pe ordinea de zi a ședinței din 18 iunie, se află propunerea de revocare a HCL prin care a fost aprobat PUZ-ul de pe strada Șoimului. Contactat de Ziarul de Bacău, dezvoltatorul imobiliar și-a exprimat mirarea față de deciziile Consiliului Local Bacău.

„Din punctul meu de vedere, această construcție e unicat în Bacău. Sunt siderat de ce se întâmplă, mai ales că, în urma discuțiilor cu cei din zonă, noi am făcut concesii peste concesii. Am redus înălțimea imobilului, am făcut parcare clasică pe 2 nivele, am redus numărul de apartamente. Consilierii locali să hotărască ce vor. Dacă se vrea ca Bacăul să devină un oraș de pensionari, cu parcuri și piste de biciclete, asta este. Eu cred că e nevoie și de investiții și oameni de afaceri puternici, care să dezvolte orașul”, a declarat Aurel Chirapleș, acționar majoritar la Conbac SA.