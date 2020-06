Bilanțul PSD Bacău la 4 ani de la localele din 2016: „Faptele fac diferența pentru noi!”

PSD Bacău a făcut, joi, un bilanț al activității, la patru ani după alegerile locale din 5 iunie 2016. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele social-democraților, a evocat promisiunile onorate de cei peste 60 de primari ai formațiunii și a nominalizat printre succesele PSD lucrările de la Centura Bacăului, asfaltările unor drumuri naționale, modernizarea podului peste Trotuș, lucrările de la Aeroportul Internațional, modernizarea secției de Radioterapie a Spitalului Județean, amenajarea celor două etaje ale Spitalului Municipal. „Suntem organizația politică ce are orgoliul de a spune că ne-am ținut de cuvânt!”, a spus Benea.

Au mai participat, din partea PSD, echipa de parlamentari (Lucian Șova, Theodora Șotcan, Claudiu Ilișanu, Carmen Dima, Ionel Floroiu, Miron Smarandache), Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, și Valentin Manea, primarul comunei Săucești și reprezentantul aleșilor locali social-democrați din județ.

„Dacă nu ar fi fost pandemia, acum am fi avut alegeri la termen și am fi venit în fața băcăuanilor prezentându-le realizările noastre. Asta nu ne împiedică să tragem linie și să trecem în revistă proiectele și împlinirile celei mai performante echipe politice din județul Bacău. Mai ales că avem ce arăta. Ceea ce am spus am făcut, și eu cred că am demonstrat tuturor că ne ținem de cuvânt. Faptele fac diferența pentru noi, mai ales că nu dorim să-i dezamăgim pe cei mulți care și-au pus încrederea în noi”, a declarat președintele PSD Bacău.

El a dat publicității și un film despre activitatea administrației PSD în județul Bacău (vezi aici!).

“Am făcut multe lucruri care trebuiau făcute și care exprimă faptul că avem viziune. Proiectul nostru este să facem Bacăul centru regional al transporturilor din Moldova”, a declarat președintele executiv al PSD Bacău, deputatul Lucian Șova.

Peste tot în județ au fost făcute aproape toate lucrările ce trebuiau făcute, acestea fiind și angajamentele candidaților noștri în 2016. Mai mult decât atât, putem spune că în câțiva ani am făcut lucrări în plus pe care doar noi, cei de la PSD, am îndrăznit să ni le asumăm: -Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, proiect promovat pe fonduri europene deși inițial aceste fonduri erau asigurate Consiliului Județean Bacău;

-Radioterapia, singurul obiectiv nou construit în România la un spital județean;

-Peste 200 km de drumuri naționale ce așteptau să fie modernizate în județul Bacău de peste 20 de ani;

-Centura Bacău promisă de mult băcăuanilor făcută de noi în ultimii doi noi.

„Autostrada A13 Bacău – Brașov este cea care va traversa Carpații și va lega Moldova de Transilvania, proiect în care doar noi am îndrăznit să credem și să-l promovăm eficient și ireversibil”, a mai spus fostul ministru al Transporturilor.

“Azi, toate investițiile din județ își urmează cursul, fără blocaje”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. În total, investițiile depășesc 3540 de milioane de euro, fonduri proprii sau atrase din diverse surse. “Proiectele noastre sunt rezultatul unei munci în echipă a primarilor, consilierilor județeni, parlamentarilor și a personalului din aparatul Consiliului Județean”, a concluzionat Brașoveanu.

Deputatul Teodora Șotcan l-a criticat pe primarul din Târgu Ocna, exclus din PSD după eșecuri majore în ducerea la bun sfârșit a unor proiecte. „Dl. Șilochi a fost susținut cu investiții de 7,8 milioane de euro în educație, dar au fost absorbite doar 15 procente, așa cum nu s-a reușit asfaltarea unui drum mai mic de un kilometru (drumul spre Salină – n.n). Ne-am despărțit de acest primar neperformant”, a spus parlamentarul PSD.

Theodora Șotcan a precizat că celelalte primării cu administrații social-democrate din zona Onești – Târgu – Ocna au atras finanțări de 65 de milioane de euro. În aceste localități, 11 instituții de învățământ au fost construite, modernizate sau dotate.

În calitate de responsabil politic de zona Văii Tazlăului, deputatul Claudiu Ilișanu a declarat că primarii din Berești-Tazlău, Strugari, Sănduleni, Scorțeni, Mărgineni, Livezi și Helegiu s-au ținut de cuvânt și, după 4 ani de mandat, au implementat aproximativ 80-90% din ceea ce le-au promis oamenilor în 2016. În zonă, sunt realizate sau în curs de realizare investiții de circa 50 de milioane de euro, în apă, canalizare, drumuri, sănătate, educație.

„Un lucru care mă bucură și în calitate de părinte este faptul că se investește masiv în educația preșcolară. Astăzi, avem realizare sau în curs de realizare 8 grădinițe noi, pentru care s-au atras fonduri europene și guvernamentale de circa 3 milioane de euro. Pe această cale le mulțumesc primarilor PSD și consilierilor locali PSD și îi felicit pentru munca depusă în acești 4 ani de mandat”, a spus deputatul Ilișanu.

În finalul conferinței de bilanț, eurodeputatul Dragoș Benea a menționat implicarea „cu mult curaj” a guvernului PSD în dezvoltarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale și a cerut noului executiv să nu renunțe la aceste investiții.