Bilanț la SJU Bacău: „Pandemia ne-a schimbat «hotarele!»”

„Pandemia ne-a schimbat hotarele”, a declarat, miercuri, Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău. La finalul mandatului de trei ani în fruntea unității, Popa a vorbit despre investițiile realizate în ultimii ani, dar și despre schimbările impuse de pandemia COVID-19.

Geanina Pricopi – directoare îngrijiri medicale, Adrian Popa – managerul SJU Bacău, dr. Ioana Dinu – directoare medicală și Adriana Anton – directoare financiară

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, s-au realizat mai multe investiții, în ultimii zece ani, însă din 2017 s-au alocat peste 160 de milioane de lei. O parte dintre fonduri provin de la Consiliul Județean și urmează să fie recuperați de la Uniunea Europeană.

„Am reușit, întreaga echipă și cei peste 2.000 de angajați, să păstrăm un spital curat, fără riscul de a fi căzut pradă acestui virus, așa cum s-a întâmplat cu alte spitale, și țin să mulțumesc public tuturor salariaților spitalului pentru efortul susținut depus de fiecare în parte. Suntem o unitate publică ce se finanțează din venituri proprii, de aceea am fost foarte atenți și am monitorizat fiecare indicator de performanță, atât calitativ cât și cantitativ, pentru a aduce cât mai mulți bani prin contractul cu Casa de Sănătate, am accesat și fonduri prin programele naționale, și fonduri europene, investițiile sunt făcute în marea lor majoritate cu bani de la Consiliul Județean, spitalizările de zi și serviciile din ambulatoriu aproape că s-au dublat în ultimii ani, ceea ce a dus la creșterea încasărilor”, a declarat Adrian Popa, managerul spitalului.

„Pandemia ne-a schimbat «hotarele», toate circuitele au fost schimbate”, a spus managerul, despre experiența ultimelor luni, de când noul coronavirus a umplut spitalele. „Nu am ajuns nici ca SJU Suceava, nici ca SJU Neamț, întregul personal s-a comportat exemplar”, a apreciat Adrian Popa.

Dr. Ioana Dinu, directoarea medicală a SJU Bacău, a prezentat câteva premiere medicale ale spitalului: intervenții din sfera Chirurgiei bucomaxilofaciale, protezarea de șold pentru corecția de nivel dintre oase, reconstrucția calotei și feței unui pacient, o intervenție chirurgicală laparoscopică pe o tumoră pancreatică șamd. A fost menționată participarea la Programul național pentru tratamentul intervențional al accidentului vascular, premiat anul trecut la Conferința Națională de Stroke.

Referitor la achizițiile publice făcute de spital, în timpul pandemiei, Popa a dezvăluit că, în urma auditului, Curtea de Conturi nu a identificat probleme, ba chiar a evidențiat bunele practici ale SJU Bacău, care a fost primul ce a anunțat Ministerul Sănătății despre explozia prețurilor materialelor de protecție.

Lista investițiilor realizate recent la Spitalul Județean de Urgență Bacău



– Ambulatoriul pediatric și Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie

– Pavilionul HIV, transformat în Secție de Oncologie

– Compartimentul de Radioterapie

-reabilitare Pediatrie (lucrările se vor finaliza în 2021)

-reabilitarea și modernizarea fostelor ateliere tehnice, unde va funcționa Serviciul de Medicină Legală

-a început extinderea Unității de Primiri Urgențe, care va avea heliport

-reabilitarea Spitalului Vechi (lucrările se vor finaliza în 2021)

Managerul Adrian Popa a precizat că în aceste zile încep lucrările de construire a celui de-al doilea buncăr pentru al doilea generator de particule de la Radioterapie.