Benea, replică pentru Palăr: „Nu poți vorbi despre mită și fraudare, când pierzi cu 25.000 de voturi. Ori se sesizează o comisie de evaluare psihiatrică, ori Poliția”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a făcut, miercuri, un bilanț al alegerilor locale, atât pentru formațiunea pe care o conduce, cât și pentru PNL, partid care a clamat rezultate mai bune decât în 2016. La conferința de presă, au mai participat Valentin Ivancea, ales președinte al Consiliului Județean, deputatul Lucian Șova – președinte executiv al PSD Bacău, deputatul Ionel Floroiu și Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean.

Președintele Benea le-a mulțumit celor aproape 95.000 de băcăuani care au votat candidatul PSD la președinția Consiliului Județean.

„Noi am avut de suferit după ce mandatul celui pe care l-am susținut pentru funcția de primar în 2016 s-a dovedit a fi unul nesatisfăcător”, a spus Benea, care a amintit decizia luată în urmă cu un an, de excludere a primarilor din Bacău și Târgu-Ocna. De asemenea, PSD nu a mai mers la Mărgineni cu primarul în funcție, ci cu fostul edil, Marcelin Șolot, și a câștigat. La Onești, primarul Nicolae Gnatiuc a pierdut după ce a luat cu 800 de voturi mai puțin decât în urmă cu patru ani.

Dragoș Benea a subliniat că PSD nu a făcut alianțe cu niciun partid, deși s-a confruntat cu alianța partidelor considerate de dreapta, PNL-USR-PLUS. Scorul obținut la alegerile de duminica trecută plasează organizația băcăuană pe locul al zecelea pe țară.

De asemenea, liderul PSD Bacău a răspuns acuzațiilor de fraudă electorală lansate de deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău (demisionar chiar în timpul conferinței de presă a PSD):

Reușita lui Lucian Stanciu Viziteu, își are logica și firescul. Stânga a fost franjurată, trei partide la un loc, ceea ce nu e de neglijat. Dar a câștigat cu sub 30 de procente. Are de confirmat, are niște promisiuni făcute care trebuie să se întâmple repede. Are o misiune destul de dificilă, cu un consiliu local destul de mozaicat, o structură a Primăriei destul de anchilozată.

Valentin Ivancea, ales președinte al Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre cele numai 45 de zile de când face politică și fair play:

Am 45 de zile de când fac politică, într-o echipă alături de care, în guvernarea social-democrată (2017-2019), am dovedit că se poate. În campanie, am urmărit să mă prezint așa cum sunt, fără cosmetizări, așa cum m-am format ca om și cum mi-am construit cariera administrativă.

Nu am fost foarte cunoscut în județ, la începutul campaniei. Am mers pe o strategie care a avut în prim-plan proiectele la care am participat și pe care le-am gestionat cât timp am fost la conducerea Prefecturii.

Nu mi-am asumat meritele altora și cheia acestei campanii cred că a fost distincția clară între cei care chiar au făcut și cei care doar au vorbit. Sigur că ideea de echipă poate că a fost demonetizată în politică, dar noi chiar am fost o echipă la PSD Bacău cu o dublă valență: politică și administrativă.

În campania de strângere de semnături pentru susținerea A13 Bacău – Brașov am discutat cu antreprenori de primă mărime din județ. Cred în virtuțile dialogului și voi fi un partener onest și deschis al întreprinzătorilor băcăuani, precum și a tuturor celor care doresc dezvoltarea Bacăului.

Noi considerăm că drumul județului Bacău este către o dezvoltare economică și a infrastructurii. Asta ne propunem să facem în anii ce vor veni, cu atât mai mult cu cât prin centură, aeroport și A13 am pornit deja pe acest drum.