”Bătaie” pe monumentul din Parcul Catedralei! Asociația Cultul Eroilor a pus crucea de temelie a unui monument ce va fi ridicat de alt ONG

În anul Centenarului, asociațiile se întrec în organizarea de evenimente care să marcheze 100 de ani de la Marea Unire. Numai că, în această competiție, mai apar și situații hilare. De exemplu, două asociații își dispută în acest moment ridicarea unui monument în cinstea eroilor în Parcul Catedralei.

Ieri, reprezentanții Asociației Cultul Eroilor, alături de oficialități locale, au pus o cruce pe locul unde ar urma să se înalțe monumentul, cu prilejul Zilei Armatei. Cu doar două luni în urmă, însă, Primăria Bacău se asocia cu Unlimited Connections, un alt ONG, care intenționează să ridice același tip de monument, pe exact același loc. Spre deosebire de asociația care a pus crucea, Unlimited Connections a obținut deja dreptul de a folosi terenul pentru amplasarea monumentului, iar investiția se va face din bani privați.

Asociația Cultul Eroilor nu are bani să facă monumentul, finanțarea va fi solicitată de la Primăria Bacău. Asta nu l-a oprit pe președintele Asociației să iasă însă în față și să pună ”piatra de temelie” a monumentului, de față cu autoritățile. „Noi am vrut să punem crucea. Dacă se va face monumentul e treaba Primăriei. Ei trebuie să finanțeze, poate și Consiliul Județean și asociațiile noastre. Poate se va organiza și un concurs de idei pentru proiectare. Am obținut cu greu acea locație”, a spus președintele asociației Cultul Eroilor, col. Paul Timofte. Acesta a aflat prin intermediul nostru că același spațiu face deja obiectul unui contract între primărie și altă asociație. „Nu mă interesează cine mai vrea să facă. Eu nu mă bat cu nimeni. Foarte bine! Și crucea se poate da jos”, a replicat acesta supărat.

Unlimited Connections are deja certificatul de urbanism

Monumentul de for public propus de Unlimited Connections urmează a fi construit dintr-o platformă circulară cu raza de 11,20 m peste care se ridică două colonade amplasate pe perimetrul acesteia (pe laturile de Nord şi de Sud) şi compuse fiecare din 10 coloane paralelipipedice. Monumentul propriu-zis constă într-un grup din trei personaje: primle două, Regele Ferdinand I şi Regina Maria, se vor situa, într-o atitudine solemnă, direct pe platforma circulară, care susţine întregul ansamblu. „Noi mergem înainte cu toate demersurile asumate prin hotărârea de consiliu. Am obținut certificatul de urbanism și în aceste zile muncim pentru a obține documentele necesare pentru a obține autorizația de construcție. Apoi vom intra pe teren pentru lucrarea propriu-zisă”, a declarat Oana Elena Radu, manager de proiect la Unlimited Connections, care s-a arătat mirată de demersul făcut de celelalte asociații. Potrivit contractului încheiat cu Consiliul Local, ONG-ul urmează să ridice monumentul din bani proprii.

Anunțuri publicitare