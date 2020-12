Banii pentru împodobirea Bacăului ajung la „rețeaua Cumpănașu”! Primarul Viziteu renunță la societatea Primăriei și dă 350.000 de lei firmei șefului CNMR Bacău

Banii alocați de Primăria Bacău pentru achiziționarea și montarea bradului și a ornamentelor de sărbători ajung în contul firmei șefului filialei locale a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), ONG-ul controversatului Alexandru Cumpănașu. Primarul Stanciu Viziteu a susținut că nu mai vrea să dea bani societății Primăriei, pe motiv de economisire a banului public, și a insistat că va folosi angajații din subordine. Până la urmă, circa 350.000 de lei au luat drumul firmei șefului CNMR Bacău, despre care chiar viceprimarul Cristian Ghingheș a publicat o investigație anul trecut, denunțând contractele publice pe bandă rulantă câștigate de aceasta, precum și despre existența unei „rețele Cumpănașu” în județ.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a ținut recent o conferință de presă, în care a anunțat că va face economii și nu va mai da către SSPM, societatea din subordinea sa, bani pentru amenajarea de sărbători a orașului. Stanciu-Viziteu a precizat că bugetul va fi mai mic anul acesta, de numai 300.000 de lei, iar lucrările pot fi făcute și de angajați ai Primăriei.

„Pentru sărbători, a început montarea instalațiilor de iluminat, din partea Primăriei, deoarece nu se va mai ocupa SSPM anul acesta. Bugetul estimativ pentru amenajări – care țin cont și de restricțiile din pandemie – este de circa 300.000 de lei, de 3 sau 4 ori mai ieftin decât în anii trecuți. Și credem că vom avea și câteva surprize plăcute”, a spus Stanciu-Viziteu, pe 23 noiembrie 2020.

La scurt timp după aceasta, Primăria Bacău a anunțat că a cumpărat un brad de la firma Elba Timișoara, precum și alte ornamente de Crăciun, iar restul vor fi ornamente vechi, recondiționate.

„Economia” Primăriei, profitul altora

Până la urmă, la solicitarea Ziarului de Bacău, reprezentanții Primăriei Bacău au recunoscut că toți banii alocați de Primărie, 350.000 de lei cu TVA, se duc în contul unei firme private, SC Direct Group Solutions SRL, din Bacău.

Ionut Avram, purtătorul de cuvânt al Primăriei, ne-a spus că firma în cauză este „dealer” al firmei Elba Timișoara. „A fost o achiziție pe SICAP. Este vorba despre dealerul Elba Timișoara. Firma se cheamă Direct Group. Aici intră achiziție brad, luminițe centru, reparația ornamentelor vechi ale municipiului și cuplarea la curent. Montajul se face cu echipe mixte, ale firmei și ale primăriei, deoarece firma respectivă are acreditare de la Delgaz. Cei de la Primărie nu au așa ceva”, ne-a explicat Ionuț Avram.

Cine este Direct Group Solutions

Bogdan Marin

Firma prezentată de Primărie drept „dealer” al Elba Timișoara este din Bacău și aparține lui Bogdan Marin (99%) și soției sale, Irina Marin (1%), potrivit termene.ro. Direct Group Solutions a fost înființată în 2013, are un număr mediu de 4 angajați, iar cifra de afaceri a explodat începând cu 2017 – 2018. Coincidență sau nu, este perioada în care Bogdan Marin a fost uns șef al CNMR Bacău, filiala locală a ONG-ului lui Alexandru Cumpănașu. De atunci, lucrurile merg unse pentru firma lui Bogdan Marin. În 2018 societatea sa a derulat nu mai puțin de 43 de contracte, iar în 2019 alte 46 de contracte publice cu primării precum Hemeiuși, Luizi Călugăra, Parava, Pârjol, Faraoani, etc. Acestea sunt doar cele vizibile pe SEAP. Am vrut să luăm un punct de vedere lui Bogdan Marin, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre.

Viceprimarul Ghingheș a denunțat contractele publice primite de „rețeaua Cumpănașu”

O investigație detaliată despre contractele publice câștigate de firma Direct Group Solutions, de când patronul acesteia a devenit șef al CNMR Bacău, a fost publicată chiar de viceprimarul Bacăului, Cristian Ghingheș. Anul trecut, actualul viceprimar PLUS, pe atunci consilier local, a scris despre „apostolii” lui Cumpănașu din Bacău și banii publici la care au acces cei din „rețeaua Cumpănașu”.

Cristian Ghingheș a denunțat „rețeaua Cumpănașu” din Bacău, într-un articol din 2019

În articolul său, actualul viceprimar a prezentat zecile de contracte câștigate de firma Direct Group Solutions cu foarte multe primării din județ. „Direct Group Solutions, firmă a cărei cifră de afaceri s-a triplat în 2018 față de anul 2017 cu același număr de angajați și care a devenit abonată la contracte publice începând cu toamna anului 2017, perioadă care coincide cu preluarea filialei județene a CNMR. Contractele publice sunt încheiate cu diverse primării de comune din județul Bacău și vizează lucrări publice de montare a de sisteme de supraveghere video și de modernizarea a iluminatului public”, scria pe atunci consilierul local PLUS.

În articol, Cristian Ghingheș a prezentat o rețea formată de Alexandru Cumpănașu în Bacău, din care fac parte ONG-uri ca Asociaţia pentru Monitorizarea Ordinii Publice şi Siguranţei Cetăţeanului din Moineşti, înființată tot în 2016 de Gelu Margină, fost șef al Poliției Moinești și candidat la Primărie din partea Pro România, sau Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu”, care deține liceul particular “Constantin Brâncoveanu”, condus de Carmen Silitră. De asemenea, CNMR, la nivel național, este susținută de numeroase asociații și federații, printre care sindicatele din învățământ, Camera de Comerț și Industrie etc. Lista completă cu susținătorii acesteia o găsiți aici.

„Rețeaua Cumpănașu” se întinde până la vârf

„Rețeaua” de membri ai ONG-ului creat de Alexandru Cumpănașu are ramificații în toată țara, iar presa a relatat de curând că unii membri au ajuns și în conducerea unor instituții importante la nivel național. Ziarul Libertatea a publicat pe 5 decembrie un material despre Radu Nicolescu, membru CNMR și consilier al fostului premier Orban, care a fost numit de Guvern în cadrul Consiliului de Administrație al poștei Române. De asemenea, potrivit G4Media, mama sa, Daniela Nicolescu a fost numită și ea pe un post de secretar de stat în Ministerul Economiei.

Alexandru Cumpănașu – foto Antena 3

Cumpănașu, suspect DNA

În decembrie 2019, Alexandru Cumpănaşu, fost candidat la prezidenţiale, a devenit suspect într-un dosar al DNA, pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA. Cumpănașu a fost acuzat de fraudă cu fonduri europene, fiind suspectat de procurori că ar fi mințit că are studii superioare pentru ocuparea postului de expert în cadrul unui proiectul mai vechi realizat de ONG-ul său cu Ministerul Dezvoltării și SNSPA. Dosarul e încă în lucru, conform G4media.