Prof. Ion Balcan, scrisoare deschisă: „Mi-ai băgat degetele în ochi, deși demisia era semnată!”

Profesorul Ion Balcan a reacționat după ce deputatul Theodora Șotcan a criticat PNL pentru că a numit în fruntea Inspectoratului școlar o persoană cu cazier.

Fostul inspector școlar general adjunct a remis presei o scrisoare deschisă adresată Theodorei Șotcan, cu care a fost coleg la inspectorat în urmă cu câțiva ani. „Mi-ai băgat degetele în ochi, deși demisia era semnată, plecasem, nu mai reprezentam un «pericol» pentru nimeni”, îi reproșează Ion Balcan deputatului Theodora Șotcan.

Scrisoare deschisă adresată doamnei deputat PSD Theodora Șotcan

Niciodată nu am agreat ideea de a scrie misive. Mai mult, să le trimit la ziare, să le postez online și mai ales să-mi ”sponsorizez” postările de pe Facebook! Oi fi mai de modă veche, nu știu, dar am considerat că a arunca cu insulte din spatele unei tastaturi e o dovadă de lașitate. Am preferat discuțiile față în față. De data asta însă am să scriu, pentru că gestul tău, Theodora Șotcan, e profund ticălos. (…)

Ai ales ca astăzi să mă împroști cu noroi. Nu știu de când reprezinți tu chiar tot corpul profesoral. De fapt, sincer să fiu, nu știu câți profesori se simt ori s-au simțit reprezentați de tine, chiar și atunci când eram colegi la Inspectoratul Școlar Județean. Ți-ai arogat o reprezentativitate de lider de sindicat, o voce care nu are ce căuta din postura de parlamentar PSD, care ar trebui să aibă alte griji, și sunt destule! (…)

Prof. Ion Balcan