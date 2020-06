Bacăul, un oraș nesigur! Asociațiile de proprietari acuză lipsa oamenilor de ordine, în timp ce Poliția ține la secret numărul patrulelor

Reprezentanții asociațiillor de proprietari susțin că oamenii se simt din ce în ce mai nesiguri pe străzile din cartiere. Mai ales la lăsarea serii, s-au înmulțit grupurile care dau târcoale fie în jurul mașinilor, fie în scările de bloc.

„Bineînțeles că suntem supărați. Înainte era Poliția Locală, sectoristul , un jandarm, acum nu mai este nimeni! Hai să spunem că a fost cu pandemia, dar acum chiar nu mai este nimeni. Și eu am lucrat în sistem, plecam dar nu știam când vin înapoi. Acum, se pare că se lucrează doar opt ore, iar când se prezintă, spun că nu este de competența lor”, a declarat Vasile Maxim, vicepreședintele Ligii Județene a Asociațiilor de proprietari și el însuși președinte la mai multe asociații.

Poliția lucrează, dar nu știm cât și cum

Am solicitat un punct de vedere Poliției Municipiului Bacău care are patrule pe timp de noapte, încercând să aflăm câte persoane fac această patrulă și dacă numărul lor s-ar fi diminuat. Am aflat doar că…poliția lucrează.

„Pe raza municipiului Bacău, dispozitivele de ordine și siguranță publică din cadrul celor secții se constituie la nivelul subunităților, în funcție de evoluția situației operative, specificul perioadei de referință. În zonele de paztrulare, polițiștii desfășoară activități pedestru și cu autospecialele din dotare”, a declarat insp.Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt al instituției.

Cu alte cuvinte, nu știm exact numărul de patrule sau dacă acestea există măcar.

Ce se știe însă, pentru că provine dintr-o statistică tot a poliției, este că de la începutul anului, până la final de mai, în municipiu s-au înregistrat nu mai puțin de 484 de infracțiuni contra patrimoniului. Aici intră furt, distrugere, tâlhărie. În medie, 3-4 astfel de fapte au fost înregistrate zilnic.