Bacăul și puterea lui în comerțul online din România

Marius Trandafir este un profesionist care a lansat de curând pe piață o radiografie onestă și în același timp un ghid cu mesaje simple și succinte pentru comerțul online din România. Este unul dintre puținii oameni din domeniu care a avut curajul de a ieși în față și de a se poziționa împotriva tuturor specialiștilor în comerțul online. Este mai mult decât o carte, este un îndrumar pe care orice antreprenor ar trebui să îl aibă alături la început de drum

Marius Trandafir este și un mândru băcăuan care a contribuit cu experiența sa la dezvoltarea multor companii locale. Cartea sa o putem considera de altfel un produs 100% local – scris de un băcăuan, corectat de o băcăuancă și printată la o tipografie din oraș. Am stat de vorbă cu Marius Trandafir, autorul ”Cartea despre comerț online în România”, pentru a vedea exact care este povestea din spatele acestei cărți manifest.

Cum ți-a venit ideea să scrii o carte despre comerțul online din România?

Lucrez în domeniul comerțului online de mult timp, iar din interacțiunile pe care le-am avut cu clienții mei am observat că mulți dintre ei nu cunoșteau și latura mai întunecată a acestui domeniu. Da, comerțul online îți poate aduce bani, dar ca să ajungi în acel punct, vei avea de trecut multe obstacole și de multe ori, te vei da cu capul de tocul ușii pentru că prietenul antreprenor, contabilul sau o carte idealistă de marketing ți-a spus că în acest domeniu totul este roz.

Comerțul online înseamnă și pierderi, cheltuieli mari, birocrație și multă tehnologie complexă pentru unii – sunt subiecte sensibile despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească până acum. Așa că, am decis să dau eu cărțile pe față și să expun situațiile reale cu care clienții mei s-au confruntat și cu care se poate confrunta orice viitor antreprenor.

Ce vor învăța antreprenorii din cartea ta?

Această carte nu se dorește a fi un manual de instrucțiuni pentru cei care vor să își deschidă un magazin online. Este o carte pe care o poți citi într-o dimineață, la o cafea, dar din care poți învăța atât de multe din puținele pagini. Vei afla cum arată de fapt industria comerțului online din România și poate vei fi șocat să vezi că mulți clienți sunt nemulțumiți fără motiv. Am observat că mulți dintre clienții mei nu își cunoșteau clienții, așa că am conturat în carte un profil al cumpărătorului online din România ca să nu rămâi surprins și să fii pregătit pentru orice situație. Îmi place să spun că este o carte care șochează pe mulți, dar până la urmă, este realitatea.

Ce sfat ai pentru viitorii antreprenori?

Am spus-o și în carte – ca să fii antreprenor și să îți deschizi o afacere în domeniul comerțului online trebuie să ai toate țiglele pe casă. Pentru că îți va fi greu la un moment dat, și acel gram de nebuneală te va salva. Pot spune că m-a salvat și pe mine de multe ori. Regulile de comerț online pe care le regăsim de multe ori în cărți sunt împrumutate din alte țări, în special din America. Am fi naivi să credem că regulile din America vor funcționa și în România. Iar realitate ne confirmă acest lucru.

Unde pot găsi băcăuanii cartea ta?

Cartea se găsește în format fizic la librarul din Alexandria, la editura distribuitoare (letras.ro), dar și în unele librării online. În format digital poate fi cumpărat de pe Emag, Google Play și de pe site-ul dedicat www.carteadesprecomertonline.ro. Există și o versiune în engleză a cărții (The book about online commerce in Romania) și este disponibilă pentru precomenzi pe Amazon.com.

Invit toți băcăuanii care vor să își deschidă o afacere în comerțul online să o citească cu atenție și cu siguranta v-or avea ceva de invațat din ea și în același timp vor descoperi o poveste reală născută din experiența personală, o poveste născută și crescută în Bacău.

Exact cum spunea o cunoștință personală: Dacă ai citit cartea și nu ai înțeles mesajul principal, comerțul online nu este pentru tine.