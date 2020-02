Bacăul rămâne fără apă. CRAB anunță program de funizare – UPDATE

UPDATE: Pentru Ziarul de Bacău, primarul Cosmin Necula a anunțat că municipalitatea are 4 echipe de intervenție pregătite să rezolve problemele cauzate de vânt. De asemenea, joi vor fi puse la dispoziția băcăuanilor cunoscutele „cuburi” cu apă nepotabilă.

Bacăul rămâne fără alimentare cu apă de miercuri seara. Din cauza vântului puternic, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a stației de pompare de la Moinești.

Nina Chiper, managerul CRAB, a precizat pentru Ziarul de Bacău faptul că întreruperea curentului la Moinești a întrerupt fluxul de apă pe conducta spre Bacău. Prin urmare, se va furniza apa cu program, iar alimentarea va fi oprită din această seară, de la ora 21:00.

„Urmare a fenomenelor meteorologice, in data de 05.02.2020, in jurul orei 16.30 a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica a Statiei de pompare Moinesti, care asigura alimentarea cu apa a municipiului Bacau. La reluarea furnizarii energiei electrice ,si ca urmare a nivelului scazut al apei in lacul de acumulare Valea Uzului a fost repornita statia cu un debit minim. Pentru evitarea altor evenimente, marirea debitului pana la cel nominal ,se va face gradat conform procedurii intr-un interval de aproximativ 24 de ore. Ca urmare a celor mentionate programul de furnizare in municipiul Bacau pentru zilele de 5.02.2020 si 6.02.2020 va fi restrictionat astfel: 05.02.2020 intre orele 18.00 -20.00 Si 06.02.2020 intre orele 06.00-08.00 si 18.00-22.00. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vom reveni cu amanunte!”, a anunțat CRAB

Revenim cu amănunte.