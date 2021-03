Bacăul primește bani de la buget pentru centură, A7 și A13, dar și pentru noul pod peste Bistrița. Deputatul Ichim: „E o mare victorie pentru băcăuani”

Deputatul PLUS Cristian Ichim a anunțat astăzi că Bacăul a primit printre cele mai mari alocări financiare în bugetul de stat pentru 2021, pentru finalizarea celor mai importante proiecte de infrastructură.

Parlamentarul băcăuan susține că prin legea bugetului de stat, se vor finanța, pe lângă centura Bacăului și autostrăzile A7 și A13 și o serie de proiecte locale. Astfel, au fost prinse în buget 15 milioane lei pentru punerea în funcțiune a turbinei de cogenerare a SACET Bacău, 700 mii lei pentru un nou pod peste Bistrița, 350 mii lei pentru obiectivul „Parcare 9Mai-Bd.Unirii”, 2.2 milioane lei pentru obiectivul „Str.Prelungirea Bradului”, 2.5 milioane lei pentru obiectivul „Str.Siretului/Șerbănești” și 2.5 milioane lei pentru obiectivul „Str.Salciei/Șerbănești”.

Alături de colegii parlamentari din Bacău, din coaliția de guvernare, împreună cu Primarul orașului Bacău, am reușit să conlucrăm, să propulsăm Bacăul pe harta marilor orașe ce se vor dezvolta în perioada următoare. Este o mare victorie pentru Bacău și băcăuani, avem nevoie de toți banii alocați, avem nevoie de investiții. Am promis că voi susține și monitoriza toate proiectele ce vizează Bacăul și zona Moldovei, am discutat cu toți Miniștrii pentru alocare de fonduri sustenabile, pentru un buget axat pe investiții, finanțare din fonduri europene nerambursabile

Cristian Ichim – PLUS Bacău