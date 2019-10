Bacăul pierde 8 milioane de lei, penalizarea de la Insula de Agrement. Curtea de Apel București a respins cererea Primăriei – UPDATE

Bacăul pierde cele aproape 8 milioane de lei, penalizarea pentru nerealizarea la termen a parcului de distracții de la Insula de Agrement. O cerere de suspendare a obligației de plată a fost respinsă încă de la primul termen.



Datoria a fost achitată, cu întârziere, pentru deblocarea unor contracte pe fonduri europene, dar primarul Cosmin Necula a declarat în mai multe rânduri că nu trebuie abandonată posibilitatea anulării în instanță a penalizării.

„Respinge cererea ca neîntemeiată”, a decis, azi, Curtea de Apel București. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs.

„Curtea de Apel București a respins strategia juridică găunoasă imaginată de primarul Necula și juriștii din Primăria Bacău cu privire la contestarea datoriei de 7,89 milioane lei de la Insula de Agrement. «Marele» litigiu gândit de Primărie a avut termen ieri, acțiunea fiind respinsă că neîntemeiată. Din orgolii și ambiții mărunte s-a pierdut timp prețios, peste 100 zile, timp în care se puteau semna contractele de finanțare și lansa procedurile de licitație”, a reacționat, pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea.

Începute în aprilie 2015, după câțiva ani de licitații anulate, lucrările de la Insula de Agrement ar fi trebuit finalizate în 2018, dar nici acum nu sunt gata, deși, recent, au fost încredințate SSPM, firma Primăriei Bacău. În ultimii ani, municipalitatea a câștigat în instanță peste 3 milioane de lei, despăgubiri de la firma care a proiectat greșit parcul de distracții.

UPDATE: Pentru Ziarul de Bacău, primarul Cosmin Necula a replicat, după afirmațiile lui Dragoș Benea: „Este o mistificare a adevărului, noi am cerut suspendarea, dar între timp am plătit datoria, normal că am pierdut. Dar rămâne să se judece în continuare cererea de fond, în care revendicăm banii de la Ministerul Dezvoltării”.