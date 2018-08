Bacăul devine centru pentru bolnavii de hepatită C

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va deschide și în Bacău un centru de inițiere și monitorizare a tratamentelor fără interferon a hepatitei virale C.



Bacăul și Ploieștiul se vor alătura astfel celor 11 centre în care se tratează deja pacienți cu această afecțiune care este tratabilă și vindecabilă. Avantajul este că bolnavii nu vor mai trebui să meargă la București, Iași sau Cluj pentru acest tratament revoluționar, introdus la noi în țară în 2016 și care în 98% din cazuri are ca efect eliminarea virusului hepatitei C.

Tratamentul se derulează pe parcursul a maxim șase luni, în funcţie de starea clinică şi particularităţile fiecărei persoane, și este decontat în totalitate de CNAS.

Anunțul a fost făcut de reprezentați ai CNAS, care estimează că va crește accesul pacienților la acest tratament. „În primele șapte luni ale anului 2018 s-au înregistrat trei cazuri de pacienți cu hepatită acută cu virus C și același număr de pacienți s-a înregistrat și anul trecut”, a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Pentru noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C sunt eligibili 13.000 de pacienţi, din care 12.100 de pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată), 750 de pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată, 100 de pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, şi 50 de pacienţi cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.

Doar pacienții cu asigurare medicală pot beneficia de tratamentul fără interferon, absolut gratuit. „Pacienții care sunt diagnosticați cu hepatită cronică virală C sau ciroză hepatică C să consulte medicul curant din județul nostru pentru a urma pașii prevăzuți în procedurile programulu”, a declarat Dan Stoica, director relații contractuale la Casa de Sănătate Bacău.

