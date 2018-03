Bacăul are doi premianți la Gala Națională a Asistenței Sociale

Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău, și preotul Ilarion Mâță, președinte al asociației Sf. Voievod Stefan cel Mare – Harja, au fost desemnați câștigători la Gala Națională a Asistenței Sociale.



Marți, 20 martie 2018, la Ateneul Român din București, s-a desfășurat a V-a ediție a Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Județul Bacău a fost reprezentat în finală de Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, și preotul Ilarion Mâță, președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja-Oituz.

Sorin Brașoveanu, a fost nominalizat și declarat câștigător la categoria „Politicianul Anului”. La această secțiune au mai fost nominalizați, Maria Grapini, membră în Parlamentul European, și Dănuț Dinu, consilier municipal în Pitești.

„Întâlnirea mea cu asistența socială s-a întâmplat în anii ′90. A fost întâlnirea destinală, căci mi-a marcat întreaga viață, și, de atunci, tot ceea ce am realizat a fost dedicat acestei profesii, oamenilor care au nevoie de ea si celor care o transpun în practica. Nu sunt asistent social de profesie dar am trăit și lucrat în cei peste 27 de ani de activitate alături de asistenți sociali, am împărtășit împreună bucurii și provocări și am luptat pentru câștigarea demnității acestei profesii” a declarat Sorin Brașoveanu pe scena Ateneului Român.

Preotul Ilarion Mâță președinte al asociației Sf. Voievod Stefan cel Mare – Harja, s-a clasat pe locul I în cadrul secțiunii „Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale și economiei sociale fiindu-i astfel recunoscută munca, implicarea devotamentul în slujba celor bătrani și fără ajutor.